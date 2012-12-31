والیبالیست های میزان به تجربه بیشتری نیاز دارند

جبار قوچان نژاد در حاشیه این بازی که شامگاه یکشنبه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم میزان متاسفانه بازی کن جایگزین به تعداد لازم در اختیار ندارد تا در موقع مورد نیاز بتوان بازیکنان اصلی را از بازی خارج و بازیکن دیگری را جایگزین کرد و همین موضوع تا حدودی دست مربیان تیم را بسته است.

وی افزود: تیم میزان در نیم فصل اول بازی های خوبی را به نمایش گذاشت و با نتایج نسبتا خوبی که این تیم در فصل اول گرفت توجه ورزش دوستان م همچنین رقبا را به خودش جلب کرد.

وی گفت: همین توجه ویژه به تیم باعث شد که آنالیزهای دقیقی بر روی تیم میزان انجام گیرد و همین آنالیز ها اکنون برای ما درد سر ساز شده است.

وی همچنین در باره خانه نشینی چند روزه خودش اظهار کرد: به دلیل خستگی و مشکلات جسمی که داشتم و البته می خواستم دست مسئولان تیم را باز بگذارم چند روزی تقاضای استراحت داشتم که البته با لطف وحمایت همه جانبه مسئولان میزان و بازیکنان تیم دوباره به تمرینات برگشتم.

وی با اشاره به رقابت تنگاتنگ بازیکنان در گیم اول بازی بیان کرد: تیم پیکان از لحاظ حرفه ای گری بر تیم ما پیروز شد و اگر تیم ما می توانست در گیم اول بازی پیروز شود شاید نتیجه کلی بازی به گونه ای دیگر رقم می خورد.

وی همچنین با اشاره به حاشیه ای که در برخورد و درگیری لفظی که با یکی از حاضران در سالن پیدا کرد گفت: فرد مورد نظر از آن دسته آدم هایی است که نه تنها در کار من بلکه در کار مربیان تیم های دیگر استان و حتی در کار مسئولان اداره های مختلف و نمایندگان شهر نیز اظهار نظر می کند در حالی که هیچ گونه احاطه ای هم بر این مسائل ندارد.

وی افزود: این فرد که نمی دانم شماره تلفن من را از کجا آورده است در جریان بازی امشب نیز از طریق تلفن قصد بر هم زدن روحیه من وبازیکنان تیم را داشت.

گفتنی است، پیکان تهران در سه گیم متوالی و با نتایج 28 بر 26، 25 بر 16 و 25 بر 17 میزبان خود را شکست داد و شکست خود در تهران را از تیم میزان تلافی کرد.

این بازی که در حضور 2 هزار تماشاگر مشهدی برگزار شد، تماشاگران میزان با صبر و حوصله تیم خود را تشویق کردند و در پایان نیز با وجود شکست میزان، والیبالیست های ملی پوش تیم پیکان را تشویق کردند.

در پایان این بازی ناظر مسابقه تشکر خود را از تماشاگران خونگرم مشهدی اعلام کرد و آن را به فدراسیون والیبال نیز ارسال کرد.

