۱۱ دی ۱۳۹۱، ۸:۱۷

بازیکن اسبق تیم ملی:

بازی سخت با میزان را بردیم

مشهد - خبرگزاری مهر: بازیکن اسبق تیم ملی والیبال گفت: تیم والیبال میزان با جوانان جویای نام خود بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و پیکان تهران بازی سختی را پشت سر گذاشت.

امیر حسینی بازیکن با تجربه و حرفه ای تیم پیکان شامگاه یکشنبه پس از برد 3 بر 0 تیمش مقابل میزان خراسان در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: بازی امشب در مشهد بسیار سخت بود و از این که توانستیم تیم میزان را با وجود این همه مشتاق و تماشاگر خوب و خونگرم مشهدی شکست دهیم، بسیار خوشحال هستم.

بازیکن مشهدی تیم پیکان تهران افزود: تیم میزان خراسان تیم خوب وجوانی است و از همه مسئولان میزان خراسان تشکر می کنم که تیم خوبی را جمع کرده و روانه لیگ کرده اند.
 

وی افزود: تیم والیبال میزان باعث گرم شدن تنور والیبال خراسان رضوی شده است و این مساله باعث شده تا تمام علاقه مندان به این رشته در خانه والیبال مهران گرد هم جمع شوند.
 

گفتنی است، پیکان تهران در سه گیم متوالی و با نتایج 28 بر 26، 25 بر 16 و 25 بر 17 میزبان خود را شکست داد.
 

