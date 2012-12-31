بازی سخت با میزان را بردیم

امیر حسینی بازیکن با تجربه و حرفه ای تیم پیکان شامگاه یکشنبه پس از برد 3 بر 0 تیمش مقابل میزان خراسان در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: بازی امشب در مشهد بسیار سخت بود و از این که توانستیم تیم میزان را با وجود این همه مشتاق و تماشاگر خوب و خونگرم مشهدی شکست دهیم، بسیار خوشحال هستم.

بازیکن مشهدی تیم پیکان تهران افزود: تیم میزان خراسان تیم خوب وجوانی است و از همه مسئولان میزان خراسان تشکر می کنم که تیم خوبی را جمع کرده و روانه لیگ کرده اند.



وی افزود: تیم والیبال میزان باعث گرم شدن تنور والیبال خراسان رضوی شده است و این مساله باعث شده تا تمام علاقه مندان به این رشته در خانه والیبال مهران گرد هم جمع شوند.



گفتنی است، پیکان تهران در سه گیم متوالی و با نتایج 28 بر 26، 25 بر 16 و 25 بر 17 میزبان خود را شکست داد.

