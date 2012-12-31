سفیر قم با شکست برابر شهرداری زاهدان سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته چهارم از دور برگشت دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور شامگاه یکشنبه دهم دی ماه با انجام چند مسابقه در گروه های دو گانه به انجام رسید و طی آن سفیر قم در ششمین دیدار خانگی خود برابر تیم والیبال شهرداری زاهدان تن به شکست داد.



والیبالیست‌های سفیر قم در هفته یازدهم دیدارهای مرحله گروهی پیکارهای لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در تلاش برای کسب ششمین پیروزی خود مقابل تیم والیبال شهرداری زاهدان با انگیزه بسیار بالا به میدان رفته و همانند دیدار قبل که در شهر بابل برابر تیم آریا صنعت این شهر بازی کردند، عملکرد خوبی نداشتند.



در پایان این مسابقه این والیبالیست های زاهدانی یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر بودند که در گیم‌های اول، دوم و سوم موفق شدند سفیر قم را در خانه خود شکست دهند و همچنان فاصله یک امتیازی خود را با تیم صدرنشین پیشگامان شفق اردکان یزد حفظ کنند.



سفیر قم در این مسابقه در شرایطی برابر تیم والیبال شهرداری زاهدان به میدان رفت که پیش از این در دو دیدار داخل خانه در سالن شهید محمود رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برابر تیم های گاز تهران و طلایی پوشان قرچک وارمین به پیروزی رسیده بود.



با این حال والیبالیست های تیم سفیر قم در هفته قبل نیز در میهمانی تیم آریا صنعت بابل سه بر یک باخته بودند و برای این بازی روحیه خوبی نداشتند تا در حضور تماشاگران قمی برابر تیم بالانشین شهرداری زاهدان در سه گیم متوالی شکست بخورند.



با این حال والیبالیست های سفیر قم در گیم اول این دیدار تا آستانه شکست میهمان خود پیش رفتند، اما در حالی که این گیم فراتر از امتیاز 25 پیش نرفت، در نهایت این تیم شهرداری زاهدان بود که موفق شد 25 بر 23 تیم سفیر قم را در گیم نخست شکست دهد.



این پایان کار نبود و سفیر قم در ادامه مسابقه آمادگی و توان اصلی خود را به تیم والیبال شهرداری زاهدان نشان داد و توانست تا آستانه کسب پیروزی پیش برود اما در حالی که امتیازهای این گیم بالاتر از عدد 25 نیز پیش رفت، باز هم این والیبالیست های شهرداری زاهدان بودند که 27 بر 25 پیروز شدند و گیم سوم را نیز 25 بر 14 بردند تا سه بر صفر پیروز شده و سه امتیاز این بازی را از آن خود کنند.



این ششمین باخت سفیر قم در این فصل لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور بود و بدین ترتیب سفیر قم به رده ششم جدول رده بندی لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور سقوط کرد و با کسب 14 امتیاز در مکان ششم جدول قرار گرفت.



سفیر قم برای کسب جواز صعود قوی تر ظاهر می شود



مدیر تیم والیبال سفیر قم گفت: در دیدار آتی مقابل پیشگامان شفق اردکان که میزبان هستیم باید امتیاز بگیریم و امیدوارم در این دیدار تماشاگران قمی سفیر را تنها نگذارند.



غلامرضا قربانی اصل در حاشیه دیدار تیم های شهرداری زاهدان و سفیر قم در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما روند خوبی در لیگ دسته اول والیبال پیش گرفته بودیم و هرگز از دو باخت اخیر نگران نیستیم.



وی با بیان اینکه امیدوارم این شرایط در نهایت به صعود ما به پلی آف و توفیقات بیشتر در والیبال کشور بیانجامد، اضافه کرد: از تک تک بازیکنان سفیر به خاطر بازی خوبشان در این فصل تقدیر می کنم، در بازی با شهرداری زاهدان زیرا یک تیم بالای جدول بود و اگر با دقت بودیم حتما می توانستیم از آنها امتیاز بگیریم.



قربانی اصل ادامه داد: بازیکنان ما در این مسابقه همچون دیدار خانگی قبل برابر گاز تهران و قرچک ورامین مصمم و با انگیزه برای پیروزی به میدان رفتند و با کمی دقت می توانستند به آنچه که می خواستند دست یابند، به نظر رقبا هنوز هم باید به سفیر قم به عنوان یک مدعی نگاه ‌کنند.



مدیر عامل باشگاه سفیر قم با تاکید بر اینکه والیبالیست های سفیر قم شایستگی و شانس صعود به پلی آف و مدعی شدن برای راهیابی به لیگ برتر والیبال را دارند، اضافه کرد: جای هواداران و علاقمندان به والیبال در قم خالی است و امیدوارم آنها در دیدارهای بعدی که از قضا بازی های حساس تری در مقابل پیشگامان شفق اردکان و داریم ما را تنها نگذارند.



وی با تاکید بر اینکه تیم سفیر متعلق به هواداران و والیبال‌دوستان قمی است، تاکید کرد: تیم‌های لیگ دسته اولی باید به سفیر قم از این به بعد به عنوان یک مدعی نگاه کنند ما هفته به هفته رشد کرده ایم و حالا هم خوب بازی می کنیم و هم خوب نتیجه می گیریم.



قربانی اصل بیان داشت: بازی حساسی در هفته دوازدهم در مقابل تیم کاله جوان در انتظار تیم والیبال سفیر قم است و به نظر من بازیکنان ما باید از لحاظ روحی و روانی شرایط خوب خود را حفظ کنند و به خوبی بتونند این بازی را با قاطعیت ببرند.



وی یاد آور شد: پیش‌بینی ما این است که بازیکنان تیم سفیر قم بازی فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش بگذارند که این پیش‌بینی با کمی دقت و انگیزه بالا حتما به درستی محقق خواهد شد و می توانیم جایگاه سوم جدول را یک بار دیگر در اختیار بگیریم.

