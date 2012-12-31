8 مجتمع فرهنگی کمیته امداد در کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی کمیته همیاری و تشکلهای مردمی ستاد دهه فجر کرمان با مسئولیت کمیته امداد و در محل سالن اجتماعات این نهاد تشکیل شد.

برپایه این خبر وحید میرزایی سرپرست کمیته امداد استان کرمان از اجرای برنامه های عملیاتی توسط اعضای کمیته همیاری و تشکلهای مردمی ستاد دهه فجر در سی وچهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در استان کرمان خبرداد.

دراین جلسه که با حضور صدفی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان وکلیه اعضاء این کمیته برگزار شدمیرزایی افزود: با همکاری و همفکری اعضاء کمیته همیاری و با مسئولیت کمیته امداد در سال گذشته به عنوان یکی از کمیته های برتر ستاد دهه فجر معرفی گردید.

وی اذعان نمود: در تقویم اجرائی ستاد دهه فجرروز شانزدهم بهمن ماه سالجاری بنام انقلاب اسلامی ، سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیاد خانواده نام گذاری شده است که اهم برنامه های کمیته همیاری و تشکلهای مردمی ستاد دهه فجر با حضور مردم و مسئولین در این روز برگزار خواهد شد.



آموزش مسائل اجتماعی به 444 مدجوی تحت حمایت کمیته امداد نرماشیر



دوره آموزش خانواده جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد نرماشیر برگزار شد.

برپایه این خبر موحدی مدیرکمیته امداد نرماشیر دراین جلسه هدف از برگزاری این دوره آموزشی را، تجلیل از سرپرستان زن خانواده که درغیاب همسر و یا در کنارهمسرخود سرپرستی خانواده را برعهده دارند اعلام کرد و گفت علی رغم تنگناهای اقتصادی، بارمسئولیت سنگین اداره زندگی خانواده را برعهده دارند.

مدیر کمیته امداد نرماشیر بر شرکت فعال خانواده ها دردوره های آموزشی آگاه سازی خود از مسائل فرهنگی، مذهبی، سیاسی، دینی، بهداشتی و درمانی تاکید کرد.

موحدی نقش مربیان و مشاورین کمیته امداد را حائز اهمیت دانست و گفت: موفقیت برگزاری دوره های آموزشی، نتیجه تلاش مشاورین و مربیان بوده که اگر دلسوزی آنان نبود هرگز شاهد موفقیت طرح نبودیم.

مدیرکمیته امداد شهرستان نرماشیردرادامه تصریح نمود:تمامی زنان سرپرست خانواردر موضوعات روحی، روانی، بهداشتی، اخلاقی و سایر آسیبهای اجتماعی در قالب طرح نظام جامع آموزشی در دو فاز مورد مشاوره قرار گرفتند که در فاز اول 272 خانوار و در فاز دوم 172 خانوار در قالب مسائل اجتماعی آموزش داده شدند.



راه‌اندازی 8 مجتمع فرهنگی کمیته امداد در شهرستان‌های محروم کرمان

سرپرست کمیته امداد استان کرمان از راه‌اندازی 8 مجتمع فرهنگی شبانه‌روزی توسط این نهاد در شهرستان‌های محروم خبر داد و گفت: دانش‌آموزان نیازمند روستائی در این مجتمع‌ها اسکان داده می‌شوند.



وحید میرزایی ضمن اشاره به اختصاص 20 درصد ی تسهیلات بانکی کمیته امداد استان کرمان به افراد بی‌بضاعت ، از کاهش 16 درصدی آمار مددجویان کمیته امداد استان کرمان در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی با اشاره به بحث اشتغالزایی و توانمندسازی خانواده‌های مددجوی کمیته امداد ابراز داشت: سالانه باید 10 درصد از جمعیت آماری این نهاد به واسطه اشتغالزایی و توانمندسازی از مجموعه خارج شوند.

این مسئول اذعان داشت: ورود مددجویان به کمیته امداد هدفمند شده است و مددجویان باید بر اساس برنامه زمانی مشخص مشغول به کار شده و از پوشش کمیته امداد خارج شوند.

وی در رابطه با هزینه های بالای خدمات درمانی و مشکلات خانواده‌های بی‌بضاعتی که دارای بیمار هستند سخنانی بیان و در خواست شرکت خیرین در طرح شهدای این نهاد کرد.

هزینه 135 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد 24 هزار شغل توسط کمیته امداد استان

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد کرمان گفت: در سال جاری این اداره کل 24 هزار و 498 فرصت شغلی را با اعتبار 135 میلیارد تومان تعهد کرده است.

برپایه این خبرمحمد علیزاده درجلسه کارگروه اشتغال کمیته امداد در شهرستان جیرفت اظهار داشت‌: کمیته امداد استان کرمان در سال 90 حدود 17 هزار و 955 فرصت شغلی تعهد کرده که توانسته 520 میلیارد ریال از منابع بانکی را جذب کند.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت هیچ بانکی کمتر از 90 درصد پرداختی نداشته است، افزود: این کمیته در میان تمام دستگاه‌های اجرایی استان کرمان رتبه اول را با 492 درصد رشد نسبت به سهمیه ابلاغی به دست آورده است.

علیزاده با بیان اینکه کمیته امداد درسطح کشور نیز موفق به کسب رتبه برتر شد، تصریح کرد:‌به همین دلیل اشتغال شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاییان نیز به این نهاد واگذار شده است.

وی در سال جاری تعهد کمیته امداد خمینی(ره) استان کرمان را 24 هزار و 489 فرصت شغلی دانست و ابراز داشت: اعتبار این مشاغل 135 میلیارد تومان است.

ارائه خدمات رایگان آموزشی به مددجویان کمیته امداد شهرستان جیرفت

اسماعیل امیری مدیرکمیته امدادشهرستان جیرفت مددجویان کمیته امداد شهرستان جیرفت باهماهنگیهای انجام شده با مراکز آموزشی نظیر فنی وحرفه ای از آموزش رایگان برخوردار می شوند.

برپایه این خبرمدیرکمیته امدادشهرستان جیرفت گفت: اجرای نظام جامع آموزش در تمام ابعاد زندگی مددجویان تاثیرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: مددجویان در قالب این طرح با فرهنگ کار و تلاش آشنا و زمینه اشتغال آنان فراهم می شود.

وی تصریح نمود: در بسیاری از موارد در خانواده‌ها نیروی کار وجود دارد اما انگیزه لازم برای ورود آنان به بازار کار به علت ترس از رقابت در بازار وجود ندارد.

مدیرکمیته امدادجیرفت گفت: در راستای ایجاد کار ابتدا وام‌های کارانگیزی با مبلغ کم به این افراد پرداخت می‌شود تا به توانایی‌های خود پی ببرند بعد وارد مرحله توان‌افزایی می‌شوند که در این مرحله تا سقف 5 میلیون تومان برای توسعه کار وام دریافت می‌کنند.

امیری یاداورشد: این افراد باهماهنگی فنی‌ و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزشی از آموزش رایگان برخوردار خواهند شد و پس ازکسب مهارت لازم با اعطای وامهای خودکفایی تا سقف 10 میلیون تومان و نظارت برحسن اجرای طرح های اجراشده به مرحله خودکفائی و استقلال اقتصادی خواهندرسید.



حضور 325 مددجوی کمیته امداد کهنوج در دوره آموزش بهداشت

شهرام امیری مدیر کمیته امداد شهرستان کهنوج یک دوره کلاس آموزشی بهداشت فردی و گروهی با حضور مددجویان کمیته امداد کهنوج برگزار شد.

امیری گفت: این دوره آموزشی باحضور 325 خانوار ازمددویان تحت حمایت کمیته امداد و با حضور مشاورین مطرح مرکز بهداشت برگزار گردید.

برپایه این خبر مدیرکمیته امداد شهرستان کهنوج هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنائی هر چه بیشتر و بهتر مددجویان نسبت به بهداشت فردی خانواده و محل زندگی بیان کرد.

وی در پایان از اهداء سبدهای بهداشتی بین حاضرین در دوره آموزشی خبر داد.

اقشار نیازمند جامعه از عزت نفس و کرامت انسانی برخوردار هستند

جلسه هم اندیشی کمیته همیاری و تشکلهای مردمی ستاددهه فجر انقلاب اسلامی با حضور اعضاء برگزار شد.

سرپرست کمیته امداد استان کرمان دراین نشست ضمن تاکید بر اطلاع رسانی خدمات این نهاد افزود: هشت هزار زوج با حمایت کمیته امداد کرمان به خانه بخت رفتند و خوشبختانه کمترین آمار طلاق را میان خانواده های تحت حمایت این نهاد شاهد هستیم، زیرا قبل از برگزاری جشن ازدواج برای زوجهای جوان کلاس مشاوره و آموزشی برگزار می شود.

وحید میرزائی گفت: مشکل اشتغال سرپرستان این خانواده ها نیز با ارائه تسهیلات و ایجاد شغل برای آنها تا حدودی برطرف میشود تا بتوانند خانواده ای پایدار و زندگی بادوامی داشته باشند.

میرزائی اظهار کرد: در بحث مسکن در دولتهای نهم و دهم کمکهای بسیاری به محرومان شده و فاصله طبقاتی کاهش یافته است.

وی بیان کرد: در سال گذشته 480 واحد مسکونی را برای مددجویان احداث و همچنین هشت مجتمع فرهنگی در سطح استان که 750 دانش آموز محروم را در خوابگاههای شبانه روزی این مجتمع ها اسکان داده شدند.

سرپرست کمیته امداد استان کرمان، با اشاره به انجام اقدامات زیربنائی و برنامه ای در این نهاد گفت:150 نیرو و کارشناس ماهر با تحصیلات دانشگاهی و حوزوی در اجرای طرحهای فرهنگی با کمیته امداد همکاری دارند.