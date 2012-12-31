بی تدبیری مسئولان زائران انفرادی را در مرز مهران سر در گم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی چند روز گذشته خبر آزاد شدن مرز مهران به روی زائران انفرادی برای عزیمت به عتبات عالیات کشور عراق اعلام شد در آستانه اربعین حسینی به دلیل مشکلات به وجود آمده حجم زیادی از زائران سردرگم شده اند.

فرماندار مهران در تاریخ 7/10/1391 اعلام کرد: تردد زوار انفرادی از مرز بین المللی مهران آغاز شده است.

عباس نصراللهی افزود: پیش از این هرگونه تردد انفرادی از مرز مهران به کشور عراق ممنوع اعلام شده بود و زوار ایرانی تنها به صورت گروهی و کاروانی از مرز مهران تردد می‌کردند .



وی ادامه داد: از این پس روادید زائران و مسافرانی که به صورت انفرادی قصد دارند به عراق سفر کنند، صادر می شود .

سرپرست فرمانداری مهران گفت: زوار انفرادی عتبات عالیات در مهران از این پس برای سفر به عراق از نظر صدور و تهیه ویزا هیچگونه مشکلی نخواهند داشت .

بعد از چنین مصاحبه ای و در این روزها که در آستانه اربعین حسینی هستیم حجم زیادی از زائران انفرادی به سوی مرز مهران برای عزیمت به عتبات عالیات کشور عراق وارد شده اما اکنون دچار مشکلاتی برای سفر خود شده اند.

فرماندار مهران درست بعد از چند روز و در تاریخ 10/10/1391 اعلام کرد: با توجه به محدودیت ظرفیت سخت‌افزاری و نرم افزاری در دو طرف پایانه مرزی جمهوری اسلامی ایران (مهران) و کشور عراق از جمله صدور روادید و حمل و نقل به ویژه از مرز مهران تا کربلای معلی و اشباع ظرفیت از هموطنان عزیز برنامه عزیمت خود را به بعد از ایام اربعین موکول کنند.

درست است که سفر به عتبات عالیات آن هم در ایام خاص از مواردی است که آرزوی بسیاری از افراد است و مسئولان تمام سعی خود را می کنند تا این امر برای زائران مقدور شود اما ضعف تصمیم گیری و نوع اطلاع رسانی مسئولان استان موجب شد که هم مسئولان مرز دچار مشکل شوند و هم مردمی که به عشق سفر به عتبات عالیات مشتاقانه به صورت انفرادی به این محل آمده بودند با بسته شدن مرز مهران مواجه شوند و فقط زائران کاروانی به عتبات عالیات کشور عراق سفر می کردند.

پیش گرفتن چنین سیاستهایی و پیش بینی استقبال مردم از این سفر کار چندان دشواری نبود و مسئولان می بایست اعلام آزاد شدن سفر انفرادی زوار را در روزهای پایانی منتهی به اربعین اعلام می کردند یا با پیش بینی میزان ترددها امکانات و شرایط را برای زوار فراهم می کردند تا این افراد دچار سردرگمی نشوند.