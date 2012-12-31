فوتبال خراسان رضوی را ترک می کنم/ تعامل هیئت با آموزش و پرورش

عباس چمنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای طرفداران فوتبال استان مهم نیست که چه فرد یا سازمانی مالک تیم ابومسلم است و تنها چیزی که مهم است این است که وضعیت تیم مشخص شود و بنده با توجه به مسئولیتم در فوتبال استان باید بگویم درصورتی که وضعیت مالکیت تیم فوتبال ابومسلم مشخص نشود از فوتبال خراسان رضوی می روم.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی افزود: مجموعه هیئت فوتبال استان همه تلاش خودش را انجام خواهد داد تا وضعیت مالکیت تیم ابومسلم از این حالت مبهم خارج شود تا تیم به آرامش برسد و در سایه این آرامش بتواند کارش را به نحو احسن انجام دهد.

چمنیان بیان کرد: کارگروه فوتبال استان به صورت شبانه روزی وقت گذاشته است تا این مشکل برای همیشه حل شود.

وی افزود: به دلیل عقبه ای که وجود دارد مشکلاتی بوجود آمده است و یکسری سوء استفاده ها از نام ابومسلم شده است که در این میان خود تیم بیشتر از همه ضربه خورده است.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی افزود: افرادی که مانع انتقال تیم فوتبال ابومسلم می شوند خدا به آنها انصاف بدهد تا از این بازی های که بوجود آمده دست بردارند.

چمنیان با اشاره به کافی نبودن زمین چمن برای استفاده علاقه مندان و تیم های ورزشی استان اظهار کرد: با توجه به اینکه ما در استان و خصوصا مشهد مسابقات کشوری و استانی زیادی برگزار می کنیم این مقدار زمین چمن جوابگوی فوتبال دوستان نیست.

وی با اشاره به فصل زمستان و کمبود بیشتر زمین چمن بیان کرد: دو زمین چمن مصنوعی داریم که یک مقدار فرصتی را در اختیار ما قرار داده است اما در مجموع برای استان بزرگی همچون خراسان رضوی دو زمین چمن مصنوعی کافی نیست.

رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی در ادامه با اشاره به فضاها و ظرفیت های موجود در بحث ورزش در آموزش و پرورش استان گفت: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های آموزش و پرورش استان که در واقع استعدادهای بسیار خوبی را در خودش جای داده است ارتباط های با مسئولان ورزش آموزش و پرورش داشته ایم و با تشکیل یک کارگروه مشترک بین آموزش و پرورش و هیئت فوتبال سعی کرده ایم اقداماتی به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در هیئت فوتبال برای انتقال تجربیات به متخصصان و مربیان ورزشی در آموزش و پرورش و همچنین استفاده از دانش و تخصص مربیان شاغل در آموزش و پرورش در مجموعه هیئت فوتبال و استفاده از دانش ورزشی این مربیان کارهای را انجام دهیم.