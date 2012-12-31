دریافت زکات در استان ایلام 85 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ضیا رضایی عصر یکشنبه در نشست ستاد زکات استان ایلام با بیان رشد 85 درصدی جمع آوری زکات در استان ایلام نسبت به سال گذشته اظهار داشت: زکات غیر پروژه ای به مبلغ دو میلیارد و 100 میلیون ریال شامل زکات غلات مستحبی و فطریه عام و سادات جمع آوری شده است .

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام با اشاره به جمع آوری زکات به مبلغ شش میلیارد و 300 میلیون ریالی در قالب 46 پروژه بیان داشت: 27 مسجد، 16 حسینیه، دو مورد جدول کشی و سنگ فرش معابر روستایی و یک مورد تعمیر بقعه متبرکه از مهمترین پروژه های بوده که از محل پرداخت زکات احداث شده اند .

وی با اشاره به قدمهای مثبت دبیرخانه شورای زکات استان در راستای اجرای سیاست های احیای زکات اظهارداشت: شش نفر روحانی در شهرستان ها به همراه یک نفر در استان با توجیه دهیاران امور مربوط به جمع آوری زکات را برعهده دارند .

رضایی از تهیه و نصب بیش از یک هزار و 500 تابلو و بنر با موضوع زکات بر اساس روایت و سخنان بزرگان در سطح شهرها و روستاهای استان خبر داد و افزود: راه اندازی سامانه پیام کوتاه، صدور بیش از دو هزار و 500 شناسنامه، توزیع 20 هزار پاکت فطریه، بکارگیری 300 رابط افتخاری، رایزنی با دانشگاه های استان برای پیگیری پایان نامه های دانشجویی با موضوع زکات، برگزاری بیش از 30 جلسه شورای زکات دراستان از مهمترین اقدامات شورای زکات استان بوده است .

ضیا رضایی قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام افزود: تهیه فیلم مستند با همکاری صداوسیمای استان وپخش تیزر واخبار زکات و انشا نویسی در مدارس وتوزیع زکات دربین نیازمندان از دیگر اقدامات شورای زکات استان بوده است .

وی افزود: در سال 91 بیش از 740 میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شده است.