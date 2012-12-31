100 میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عالمی عصر یکشنبه در نشست ستاد زکات استان ایلام گفت: با ایجاد فرهنگ زکات در کشور بیش از 100میلیارد تومان درسال گذشته زکات جمع آوری شده است.

رئیس شورای عالی زکات کشور با بیان روایاتی از پیامبراکرم(ص) در خصوص اهمیت زکات و اینکه کسانی را که زکات پرداخت نکرده ند از مسجد بیرون کرده اند، تصریح کرد: مسئله زکات به لحاظ دینی، ارزشی و اعتقادی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است .

وی با اشاره به اینکه هنوز زکات در بین جامعه اسلامی به خوبی جا نیفتاده و شناسانده نشده است، تصریح کرد: نقش زکات در تنظیم زندگی مردم ورفتن زندگی به سمت وسوی زندگی عادلانه بسیار حائز اهمیت است .

رئیس شورای عالی زکات کشور گفت: عملکرد مردم این استان در زمینه پرداخت زکات با توجه علاقمندی بسیار بالا به دین و مذهب، افزایش یافته است .

وی اضافه کرد: 450 روحانی در جهاد کشاورزی در حوزه های فرهنگی، علمی و اعتقادی در زمینه تبلیغ و ترویج زکات همکاری می کنند .

آیت الله عالمی جمع آوری زکات مسکوکات طلا ونقره را دربین مردم حائز اهمیت خواند و بیان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی مردم وبودجه های انقباضی باید در مقدورات و توان مردم زکات دریافت شود تا مردم فشاری متحمل نشوند .