  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۸:۱۲

100 میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شده است

100 میلیارد تومان زکات در کشور جمع آوری شده است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس شورای عالی زکات کشور گفت: در سال گذشته 100 میلیارد تومان زکات درکشور جمع اوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عالمی عصر یکشنبه در نشست ستاد زکات استان ایلام گفت: با ایجاد فرهنگ زکات در کشور بیش از 100میلیارد تومان درسال گذشته زکات جمع آوری شده است.

رئیس شورای عالی زکات کشور با بیان روایاتی از پیامبراکرم(ص) در خصوص اهمیت زکات و اینکه کسانی را که زکات پرداخت نکرده ند از مسجد بیرون کرده اند، تصریح کرد: مسئله زکات به لحاظ دینی، ارزشی و اعتقادی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه هنوز زکات در بین جامعه اسلامی به خوبی جا نیفتاده و شناسانده نشده است، تصریح کرد: نقش زکات در تنظیم زندگی مردم ورفتن زندگی به سمت وسوی زندگی عادلانه بسیار حائز اهمیت است.

رئیس شورای عالی زکات کشور گفت: عملکرد مردم این استان در زمینه پرداخت زکات با توجه علاقمندی بسیار بالا به دین و مذهب، افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: 450 روحانی در جهاد کشاورزی در حوزه های فرهنگی، علمی و اعتقادی در زمینه تبلیغ و ترویج زکات همکاری می کنند.

آیت الله عالمی جمع آوری زکات مسکوکات طلا ونقره را دربین مردم حائز اهمیت خواند و بیان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی مردم وبودجه های انقباضی باید در مقدورات و توان مردم زکات دریافت شود تا مردم فشاری متحمل نشوند.

وی درپایان از تلاشهای آیت الله لطفی نماینده ولی فقیه در استان و شورای زکات استان در جمع آوری و فرهنگ سازی زکات در بین مردم تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 1780044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید