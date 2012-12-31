150 هزار زائر پیاده رضوی در پایگاه های جاده ای پذیرایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد در جمع مدیران شهرستانهای استان در مشهد اظهار کرد: 27 پایگاه اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی شامل 17 بقعه متبرکه و امامزاده، 10 مسجد و حسینیه کار میزبانی از زائران پیاده رضوی را برعهده دارند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به اینکه برای پذیرایی از این زائران 12 شهرستان با کلیه امکانات به حالت آماده باش در می آیند افزود: این پایگاه ها در مسیر جاده تربت حیدریه، نیشابور، سبزوار، داورزن، گناباد، بجستان، کاشمر، بردسکن و قوچان واقع شده است.

وی گفت: در پایگاه های اوقاف و امور خیریه، زائران اسکان داده می شوند و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی ارایه می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: هر سال همزمان با دهه آخر ماه صفر، شاهد سفر زائران امام هشتم (ع) پیاده از شهرستانهای مختلف به مقصد مشهد برای شرکت در مراسم عزاداری این دهه هستیم.



حجت الاسلام گنابادی نژاد افزود: برای ارایه برنامه های فرهنگی مذهبی به زائران پیاده رضوی 26 روحانی مجرب در پایگاه های اوقاف و امور خیریه مستقر می شوند.

وی بیان کرد: اقامه نماز جماعت، مشاوره های دینی و مذهبی، بر پایی حلقه های معرفت، قرائت زیارت حضرت رسول (ص) و بر پایی مراسم عزاداری ویژه دهه آخر صفر از برنامه های فرهنگی و دینی در پایگاه های فعال اوقاف و امورخیریه است.



طرح اسکان و پذیرایی از زائران پیاده 19 تا 23 دی ماه همگام با حرکت این گروه از زائران که برای شرکت در مراسم رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) عازم مشهد هستند، اجرا می شود.