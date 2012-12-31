غلامحسین سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در 9 ماهه سال گذشته 53 موقوفه جدید ثبت شد که بیشترین ارزش موقوفه 8 میلیارد و 100 میلیون تومان و کمترین آن 60 میلیون تومان بوده است.

وی افزود: این در حالی است که در 9 ماهه سال جاری 23 موقوفه در تهران ثبت شده که در مجموع ارزش ریالی آن بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

معاون اداره کل اوقاف استان تهران با بیان اینکه شهر ری و ورامین بیشترین موقوفات امسال را از نظر ارزش ریالی از آن خود کرده اند گفت: یک موقوفه به ارزش 2 میلیارد تومان در شهرری و یک موقوفه به ارزش 2 میلیارد تومان در ورامین ثبت قانونی شده است.

بخشی از موقوفاث ثبت شده استان تهران در سال 91

منطقه مورد وقف نیت واقف ارزش ریالی وقف شمیران 6 دانگ آپارتمان 78 متری در میدان صنعت درمانگاه 300 میلیون تومان لواسان باغ به متراژ 482 متر در منطقه دربند سر افطاری در ماه رمضان 100 میلیون تومان شمال غرب 6 دانگ آپارتمان 87 مری در خیابان کاشانی پوشاک و اطعام ایتام 217 میلیون تومان سعادت آباد یک آپارتمان 100 متری همراه با پارکینگ اتمام روزه داران فقیر 500 میلیون تومان آزادی خانه دو طبقه 75 متری خیابان استاد معین روضه سید الشهدا 200 میلیون تومان شمال غرب 8 مغازه و یک باب آپارتمان وقف فعالیتهای مذهبی 750 میلیون تومان تهران پارس یک آپارتمان وقف عمران مسجد 200 میلیون تومان شهرری یک ساختمان دوطبقه ایجاد زینبیه ----------------- ورامین ساختمان 4000 متری 4 طبقه سکونت 2 ساله زوجهای جوان 2 میلیارد تومان شهرری ساختمان 400 متری و 11 مغازه درمان نیازمندان 2 میلیارد تومان

از سلطانی سوال شد برخی از سازمانها و نهادها دارای خیر و واقف هستند که می توان به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و هلال احمر اشاره کرد آیا موقوفات این نهادها در سازمان اوقاف ثبت می شود؟ که پاسخ داد: بر اساس قانون وقتی وقفی انجام می شود باید در دفترخانه ثبت شود و یک برگ آن به اداره اوقاف ارسال شود. اگر این موقوفات در دفترخانه ثبت شود قطعا در بانک اطلاعاتی ما هم درج خواهد شد.

منطقه مورد وقف نیت واقف ارزش ریالی وقف لواسان سه قطعه زمین 6 دانگ ایجاد آشپزخانه مسجد 25 میلیون تومان لواسان باغ 480 متری در بند سر افطاری ماه رمضان 100 میلیون تومان شهریار 6 دانگ یک درمانگاه 320 متری هزینه دارو و اطعام عزاداران 200 میلیون تومان ورامین 6 دانگ زمین 360 متری سکونت عالم مسجد 80 میلیون تومان ورامین 6 دانگ ساختمان 260 متری تبلیغ اسلام 40 میلیون تومان ورامین 6 دانگ ساختمان 180 متری ساخت حسینیه 70 میلیون تومان ورامین 6 دانگ ساختمان 1000 متری کمک به زنان بی سرپرست 60 میلیون تومان ورامین 6 دانگ ساختمان 420 متری ساخت حسینیه 150 میلیون تومان جنوب غرب برق سه فاز برای مسجد امام حسین(ع) 600 هزار تومان شهرری 5 خانه مسکونی (علیرضا دبیر) وقف حسینیه --------------

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از 5 پرونده بزرگ موقوفه خواری در پایتخت خبر داد و گفت: بزرگترین و بیشترین شاکیان و چالشها در منطقه شهرقدس است که تنها تعامل مسئولان می تواند گره کار را بازکند.

سلطانی با بیان اینکه بانک اطلاعات موقوفات تهران تکمیل است گفت: سازو کاری انجام شده تا اجاره موقوفات از طریق حساب سیبا واریز شود و می توان در آن واحد درآمد موقوفات، بدهی ها، تعداد موقوفات، نیت واقفین و... را مشاهده کرد.