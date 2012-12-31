غلامحسین سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در 9 ماهه سال گذشته 53 موقوفه جدید ثبت شد که بیشترین ارزش موقوفه 8 میلیارد و 100 میلیون تومان و کمترین آن 60 میلیون تومان بوده است.
وی افزود: این در حالی است که در 9 ماهه سال جاری 23 موقوفه در تهران ثبت شده که در مجموع ارزش ریالی آن بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.
معاون اداره کل اوقاف استان تهران با بیان اینکه شهر ری و ورامین بیشترین موقوفات امسال را از نظر ارزش ریالی از آن خود کرده اند گفت: یک موقوفه به ارزش 2 میلیارد تومان در شهرری و یک موقوفه به ارزش 2 میلیارد تومان در ورامین ثبت قانونی شده است.
بخشی از موقوفاث ثبت شده استان تهران در سال 91
|منطقه
|مورد وقف
|نیت واقف
|ارزش ریالی وقف
|شمیران
|6 دانگ آپارتمان 78 متری در میدان صنعت
|درمانگاه
|300 میلیون تومان
|لواسان
|باغ به متراژ 482 متر در منطقه دربند سر
|افطاری در ماه رمضان
|100 میلیون تومان
|شمال غرب
|6 دانگ آپارتمان 87 مری در خیابان کاشانی
|پوشاک و اطعام ایتام
|217 میلیون تومان
|سعادت آباد
|یک آپارتمان 100 متری همراه با پارکینگ
|اتمام روزه داران فقیر
|500 میلیون تومان
|آزادی
|خانه دو طبقه 75 متری خیابان استاد معین
|روضه سید الشهدا
|200 میلیون تومان
|شمال غرب
|8 مغازه و یک باب آپارتمان
|وقف فعالیتهای مذهبی
|750 میلیون تومان
|تهران پارس
|یک آپارتمان
|وقف عمران مسجد
|200 میلیون تومان
|شهرری
|یک ساختمان دوطبقه
|ایجاد زینبیه
|ورامین
|ساختمان 4000 متری 4 طبقه
|سکونت 2 ساله زوجهای جوان
|2 میلیارد تومان
|شهرری
|ساختمان 400 متری و 11 مغازه
|درمان نیازمندان
|2 میلیارد تومان
از سلطانی سوال شد برخی از سازمانها و نهادها دارای خیر و واقف هستند که می توان به آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و هلال احمر اشاره کرد آیا موقوفات این نهادها در سازمان اوقاف ثبت می شود؟ که پاسخ داد: بر اساس قانون وقتی وقفی انجام می شود باید در دفترخانه ثبت شود و یک برگ آن به اداره اوقاف ارسال شود. اگر این موقوفات در دفترخانه ثبت شود قطعا در بانک اطلاعاتی ما هم درج خواهد شد.
|منطقه
|مورد وقف
|نیت واقف
|ارزش ریالی وقف
|لواسان
|سه قطعه زمین 6 دانگ
|ایجاد آشپزخانه مسجد
|25 میلیون تومان
|لواسان
|باغ 480 متری در بند سر
|افطاری ماه رمضان
|100 میلیون تومان
|شهریار
|6 دانگ یک درمانگاه 320 متری
|هزینه دارو و اطعام عزاداران
|200 میلیون تومان
|ورامین
|6 دانگ زمین 360 متری
|سکونت عالم مسجد
|80 میلیون تومان
|ورامین
|6 دانگ ساختمان 260 متری
|تبلیغ اسلام
|40 میلیون تومان
|ورامین
|6 دانگ ساختمان 180 متری
|ساخت حسینیه
|70 میلیون تومان
|ورامین
|6 دانگ ساختمان 1000 متری
|کمک به زنان بی سرپرست
|60 میلیون تومان
|ورامین
|6 دانگ ساختمان 420 متری
|ساخت حسینیه
|150 میلیون تومان
|جنوب غرب
|برق سه فاز
|برای مسجد امام حسین(ع)
|600 هزار تومان
|شهرری
|5 خانه مسکونی (علیرضا دبیر)
|وقف حسینیه
معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از 5 پرونده بزرگ موقوفه خواری در پایتخت خبر داد و گفت: بزرگترین و بیشترین شاکیان و چالشها در منطقه شهرقدس است که تنها تعامل مسئولان می تواند گره کار را بازکند.
سلطانی با بیان اینکه بانک اطلاعات موقوفات تهران تکمیل است گفت: سازو کاری انجام شده تا اجاره موقوفات از طریق حساب سیبا واریز شود و می توان در آن واحد درآمد موقوفات، بدهی ها، تعداد موقوفات، نیت واقفین و... را مشاهده کرد.
