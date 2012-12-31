دوره آموزش تخصصی شبکه تبلیغی در چناران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مهدوی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: محتوای آموزشی این دوره تخصصی، از کتاب آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، اثر آیت الله مصباح یزدی است که به صورت غیر حضوری ویژه ماههای محرم و صفر، نیمه اول دی ماه جاری برگزار می شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران افزود: در این طرح که به صورت کشوری اجرا می شود، پس از برگزاری آزمون و ارزشیابی، گواهی پایان دوره به مدت 16 ساعت به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.
مهدوی هدف از برگزاری این طرح را توجه به نیازهای آموزشی گروههای تبلیغی کشور، استمرار و به روز کردن اطلاعات و دانستههای مخاطبان، ترویج و توسعه آموزشهای مجازی طلاب و روحانیون و مبارزه هوشمندانه با خرافات و شبهات عنوان کرد.
وی ملاک قبولی در آزمون این دوره آموزشی را کسب نمره 60 از صد ذکر کرد و در ادامه از برگزاری منظم و مستمر برنامه آموزشی و آزمونهای روحانیون هجرت بلندمدت طبق برنامه زمانبندی شده خبر داد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران هدف از برگزاری این آزمونها را ارتقای سطح علمی روحانیون ذکر کرد و افزود: تمدید احکام هجرت و اعطای برخی امتیازات به قبولی روحانیون در این آزمونها بستگی دارد.
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