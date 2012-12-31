ابداع روش جدیدی برای درمان کمر دردهای مزمن

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه که Nevro نام دارد پالس های الکتریکی را با فرکانس بالا به نخاع می فرستد. براین اساس محققان می گویند این دستگاه می تواند شیوه های درمانی کمر دردهای شدید را متحول کند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته این دستگاه 200 برابر قدرتمند تر از محرک های نخاعی کنونی است که از یک پالس الکتریکی برای از بین بردن درد استفاده می کنند و علاوه برآنکه از جراحی بسیار کم تهاجمی تر است هزینه پایین تری نیز دارد.

برای نخستین بار در جهان، گروهی از پزشکان بیمارستان گای و سنت توماس در لندن، محرک های نخاعی Nevro را در بدن یکصد بیمار کاشتند که به شدت برای کاهش کمردردهای خود نیازمند جراحی بودند.

عدنان الکسی مجری این تحقیقات گفت: این نسخه جدید فرکانس بالا بسیار بهتر از شیوه های پیشین عمل می کند و هیچ حالت سوزن سوزن شدن برای فرد ایجاد نمی کند.

وی افزود: در روش های دیگر طی جراحی با بیمار صحبت می کردیم تا مطمئن شویم آنها احساس سوزن سوزن شدن را دارند. اما با استفاده از Nevro بیمار می تواند طی عمل بخوابد.

دراین شیوه، یک سیم که به یک باتری متصل است، به فضای اپیدورال بیمار وارد می شود؛ اگر جریان الکتریکی ساطع شده، درد را در آنها متوقف کند، می توان این سیم را برداشته و ایمپلنت کامل Nevro را به جای آن قرار داد.همچنین می توان این ایمپلنت را با استفاده از کنترل از راه دور روشن کرد و بیماران می توانند هر دفعه، از آن به مدت دو ساعت استفاده کنند.

در حالی که میزان موفقیت کامل دیگر روش ها، قابل پیش بینی نیست اما سازندگان Nevro معتقدند این شیوه بیمار را راضی خواهد کرد چرا که پیش از کاشت دائمی دستگاه یک نمونه آزمایشی در کمر او قرار می گیرد.