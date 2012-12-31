تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران در هرمزگان/ذخیره سازی کالا برای ایام پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی یکشنبه شب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان بر لزوم توجه به ذخیره سازی کالاهای اساسی برای ایام پایانی سال تاکید کرد و اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمتها در ایام پایانی سال و همچنین تعطیلات نوروز باید ذخیره سازی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله مرغ، گوشت و انواع میوه در دستور کار قرار گرفته و نیازهای مردم در این خصوص به خوبی تامین شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر ذخیره سازی خوبی از کالاهای اساسی صورت گرفته و به نسبت سالهای گذشته، امسال کالاهای بیشتری در استان هرمزگان ذخیره سازی شده است.

استاندار هرمزگان همچنین خواستار بهره گیری بیشتر از ظرفیت مراکز عرضه مستقیم کالا در استان هرمزگان شد و افزود: در حال حاضر 13 مرکز عرضه مستقیم کالا توسط سازمان تعاون روستایی در شهر بندرعباس فعال است و شهرداری بندرعباس نیز تعداد مراکز خود را در آینده نزدیک به 20 مرکز عرضه مستقیم کالا افزایش می دهد که باید از ظرفیت این مراکز برای عرضه کالا با قیمتی کمتر از قیمت بازار به خوبی استفاده کرد.

عزیزی تصریح کرد: همچنین 28 مرکز عرضه مستقیم کالا در دیگر شهرستانهای هرمزگان نیز کالاها را زیرقیمت بازار عرضه خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان بر لزوم اجرای اقدامات بازدارنده از تخلفات و افزایش غیرقانونی قیمتها در بازار تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا باید اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نظارت و همچنین برخورد خود با گرانفروشان را افزایش دهند.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: در ماههای پایانی سال باید برخورد با عوامل گرانفروش، کم فروش و محتکر به شدت افزایش یافته و به خصوص اداره کل تعزیرات حکومتی باید با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای خود برخوردها را تشدید کند.

عزیزی خاطرنشان کرد: همچنین در این راستا باید میزان نظارت، بازرسی و کنترل قیمتها از بازار نیز افزایش پیدا کرده تا شاهد افزایش غیرقانونی قیمتها در بازار نباشیم.

طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان برای ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز دو هزار تن مرغ، 500 تن گوشت و سایر کالاهای اساسی از جمله انواع میوه در استان هرمزگان ذخیره سازی می شوند.