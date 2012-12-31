ورود یک میلیون تن کالای اساسی به کشور از طریق بنادر هرمزگان تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عابدی یکشنبه شب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان از تخلیه بیش از دو میلیون و 500 هزار تن کالای مربوط به شرکت غله در بنادر استان هرمزگان خبر داد و افزود: از ابتدای امسال تا کنون بیش از دو میلیون و 500 هزار تن کالا از جمله گندم، روغن، برنج و شکر از طریق بنادر استان هرمزگان تخلیه و به نقاط مختلف کشور ارسال شده است.
وی با بیان اینکه تخلیه 50 درصد از کالاهای اساسی کشور از طریق بنادر استان هرمزگان صورت می گیرد، عنوان کرد: در حال حاضر نیز 10 فروند کشتی در بنادر هرمزگان آماده تخلیه کالاهای خود هستند و این کالاهای اساسی در راستای تنظیم بازار ایام پایانی سال به نقاط مختلف کشور ارسال می شود.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش کشور در ادامه از تخلیه گندم مرغوب در بنادر هرمزگان خبر داد و بیان داشت: از ابتدای امسال تا کنون حدود یک میلیون و 730 هزار تن گندم در بنادر استان هرمزگان تخلیه شده و ضمن ارسال به مناطق نیازمند به این محصول، بخشی از این گندم مرغوب نیز به استان هرمزگان اختصاص یافته است.
عابدی خاطرنشان کرد: همچنین در راستای ذخیره سازی کالا برای ایام پایانی سال نیز یک میلیون تن کالای اساسی دیگر تا پایان سال از طریق بنادر هرمزگان به کشور وارد می شود.
نظر شما