بازیکنان آلومینیوم در حد و اندازه خود نبودند/امتیاز گرفتن در نیم فصل دوم سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دامغانی یکشنبه شب پس از برتری تیمش مقابل تیم جواهری گنبد در هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال، عنوان کرد: من پیش از بازی نیز به بازیکنان آلومینیوم هشدار داده بودم که تیم جواهری گنبد یکی از خطرناک ترین تیمهای لیگ در نیم فصل دوم خواهد بود و همین گونه شد و این تیم مقابل ما بسیار جنگنده بازی کرد و سرویسهای بسیار خوبی زد.

وی ادامه داد: خوشبختانه ما در دیدار بسیار سختی به برتری رسیدیم، اما من از عملکرد بازیکنانم راضی نیستم و معتقدم بازیکنان آلومینیوم در حد و اندازه های خود ظاهر نشدند.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان افزود: بازیکنان ما پس از پیروزی مقابل تیمهای مطرح لیگ در نیم فصل نخست تا حدودی ارضا شده و در نیم فصل دوم برخی تیمها را دست کم گرفته اند، این در حالی است که تیمها چهره واقعی خود را در نیم فصل دوم نشان خواهند داد.

دامغانی بیان کرد: در نیم فصل دوم تیمها به راحتی به یکدگیر امتیاز نمی دهند و تیمهای قعرجدولی همانند جواهری و نوین کشاورز بسیار خطرناک تر ظاهر می شوند و نمی توان به راحتی آنان را شکست داد.

به گزارش مهر، تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال با نتیجه 3 بر 2 مقابل جواهری گنبد به برتری رسید.