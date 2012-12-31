۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۸

دامغانی:

بازیکنان آلومینیوم در حد و اندازه خود نبودند/امتیاز گرفتن در نیم فصل دوم سخت است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان گفت: بازیکنان آلومینیوم در دیدار برابر جواهری گنبد در حد و اندازه های خود ظاهر نشدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دامغانی یکشنبه شب پس از برتری تیمش مقابل تیم جواهری گنبد در هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال، عنوان کرد: من پیش از بازی نیز به بازیکنان آلومینیوم هشدار داده بودم که تیم جواهری گنبد یکی از خطرناک ترین تیمهای لیگ در نیم فصل دوم خواهد بود و همین گونه  شد و این تیم مقابل ما بسیار جنگنده بازی کرد و سرویسهای بسیار خوبی زد.

وی ادامه داد: خوشبختانه ما در دیدار بسیار سختی به برتری رسیدیم، اما من از عملکرد بازیکنانم راضی نیستم و معتقدم بازیکنان آلومینیوم در حد و اندازه های خود ظاهر نشدند.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان افزود: بازیکنان ما پس از پیروزی مقابل تیمهای مطرح لیگ در نیم فصل نخست تا حدودی ارضا شده و در نیم فصل دوم برخی تیمها را دست کم گرفته اند، این در حالی است که تیمها چهره واقعی خود را در نیم فصل دوم نشان خواهند داد.

دامغانی بیان کرد: در نیم فصل دوم تیمها به راحتی به یکدگیر امتیاز نمی دهند و تیمهای قعرجدولی همانند جواهری و نوین کشاورز بسیار خطرناک تر ظاهر می شوند و نمی توان به راحتی آنان را شکست داد.

به گزارش مهر، تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال با نتیجه 3 بر 2 مقابل جواهری گنبد به برتری رسید.

