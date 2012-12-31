رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: دانشگاههای غیردولتی مرتب درخواست افزایش شهریه دارند و تاکید می کنند این میزان شهریه ای که هم اکنون از دانشجویان دریافت می کنند، پایین است.

وی گفت: این در حالیست که وزارت علوم در حال بازنگری شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی است و به جای اینکه شهریه این دانشگاهها و موسسات به صورت یکسان افزایش یابد، میزان صعودی شهریه با رتبه بندی غیردولتیها به کیفیت وابسته خواهد شد.

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در ادامه، گفت: در رتبه بندی دانشگاههای غیردولتی که به ترتیب در مرتبه های عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط و قابل قبول رتبه بندی خواهند شد، افزایش میزان شهریه متناسب با این درجه ها کم و زیاد می شود.

به گفته عامری، اگر پایه شهریه همین رقم فعلی در نظر گرفته شود برای دانشگاههایی که در مرتبه خیلی خوب قرار گیرند شهریه 20 درصد افزایش می یابد.

این مقام مسئول در وزارت علوم تاکید کرد که به همین ترتیب میزان شهریه برای غیردولتیهایی که در رده های بعدی رتبه بندی قرار گیرند، تعیین می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای آن دانشگاههایی که در مرتبه قابل قبول قرار می گیرند، میزان شهریه تغییری نخواهد کرد.