  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۷:۴۵

تأثیر رتبه بندی بر شهریه؛

بازنگری شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی/ افزایش 20درصدی شهریه برترین‌ها

بازنگری شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی/ افزایش 20درصدی شهریه برترین‌ها

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم با بیان اینکه رتبه بندی دانشگاههای غیردولتی در کاهش یا افزایش میزان شهریه شان تاثیر خواهد داشت، به درصد این افزایش اشاره کرد.

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: دانشگاههای غیردولتی مرتب درخواست افزایش شهریه دارند و تاکید می کنند این میزان شهریه ای که هم اکنون از دانشجویان دریافت می کنند، پایین است.

وی گفت: این در حالیست که وزارت علوم در حال بازنگری شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی است و به جای اینکه شهریه این دانشگاهها و موسسات به صورت یکسان افزایش یابد، میزان صعودی شهریه با رتبه بندی غیردولتیها به کیفیت وابسته خواهد شد.

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در ادامه، گفت: در رتبه بندی دانشگاههای غیردولتی که به ترتیب در مرتبه های عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط و قابل قبول رتبه بندی خواهند شد، افزایش میزان شهریه متناسب با این درجه ها کم و زیاد می شود.

به گفته عامری، اگر پایه شهریه همین رقم فعلی در نظر گرفته شود برای دانشگاههایی که در مرتبه خیلی خوب قرار گیرند شهریه 20 درصد افزایش می یابد.

این مقام مسئول در وزارت علوم تاکید کرد که به همین ترتیب میزان شهریه برای غیردولتیهایی که در رده های بعدی رتبه بندی قرار گیرند، تعیین می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای آن دانشگاههایی که در مرتبه قابل قبول قرار می گیرند، میزان شهریه تغییری نخواهد کرد.

کد مطلب 1780060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها