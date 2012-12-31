۱۱ دی ۱۳۹۱، ۷:۳۶

فانوس‌های عمار به 27 فیلمساز رسید

27 فیلمساز فانوس‌های بلورین سومین جشنواره مردمی فیلم عمار را به خانه بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان سومین جشنواره فیلم عمار شب گذشته 10 دی‌ماه در سینما فلسطین تهران معرفی شدند.

بخش انیمیشن

آنها زنده اند، ساخته محمد لطفعلی در موضوع تاریخ انقلاب

 نبرد خلیج فارس، ساخته فرهاد عظیما در موضوع تاریخ انقلاب
 
پرواز غریب، ساخته کامران رضایی در موضوع تاریخ انقلاب
 
عطر ولایت، ساخته مسعود صمدی در موضوع تاریخ انقلاب
 
تقدیر از "ابراهیم در آتش" ساخته فاطمه نصیرفرد در موضوع تاریخ انقلاب
 
بخش کلیپ
 
بابا خون داد، ساخته مهدی نقویان با موضوع تاریخ انقلاب
 
عشق است به آسمان پریدن، ساخته علی حمزه در موضوع تاریخ انقلاب
 
خاورمیانه جدید خاورمیانه اسلام، ساخته محمدحسین خوش بیان در موضوع بیداری اسلامی
 
تقدیر از حضور، ساخته سعید خلیلی در موضوع تاریخ انقلاب
 
 تقدیر از هنر امام، ساخته محمدحسین خوش بیان در موضوع تاریخ انقلاب
 
 تقدیر از این آخرین قدم، ساخته علی حمزه با موضوع تاریخ انقلاب 
 
بخش داستانی
 
و دیگر هیچ نبود، ساخته محمدباقر مفیدی‌کیا در موضوع بیداری اسلامی
 
11=1+1، ساخته سیدمحمد طباطبایی در موضوع بیداری اسلامی
 
به رنگ زندگی، ساخته داوود جلیلی در موضوع نقد درون گفتمانی
 
 تقدیر از "24 ساعت مرخصی"، ساخته ناصر شهریاری در موضوع جنگ نرم
 
بخش مستند تاریخ انقلاب اسلامی
 
ثانیه‌های معکوس، ساخته محمد رمضانی
 
آن مرد ایستاده است، ساخته علیرضا نوروزی خراسانی
 
بچه‌های دو محله، ساخته مصطفی خسروی
 
تقدیر از "پاهایم قلقلک را دوست دارد"، ساخته سیدمحمد میرکانی و "سمیه کردستان" ساخته محمدعلی مردانی 
 
بخش مستند بیداری اسلامی و بین‌الملل
 
جمیله ساخته مجید کلهر
 
99 درصد ساخته محسن یزدی قلعه
 
اندیشه حیات ساخته محسن اسلام زاده و سیدمحسن اصغرزاده
 
مدرسه ساخته محمدرضا عباسیان
 
مستند نقد درون گفتمانی
 
میراث آلبرتا ساخته حسین شمقدری
 
آب شهر ساخته یاسر طالبی
 
مزیت دوم ساخته مقداد رحیمی
 
 تقدیر از "درد ویول" ساخته قربان علی طاهرفر
 
مستند جنگ نرم
 
اخراجی‌های 4 ساخته محمدتقی رحمتی
 
کوچه مقدس ساخته جمال عود سیمین
 
کاشانه ساخته علی تاجیک
 
تقدیر از "موید" ساخته محمدرضا دهشیری و "همزاد عاشقان" ساخته تورج کلانتری
 
 مستند فتنه 88
 
ما بیشماریم ساخته محمد محمدی سرشت
 
انتخاب ده ساخته مهدی نقویان
 
 مستند تلویزیونی
 
 جهانشهری‌ها(ادگاردو)؛ ساخته شهریار اسفندیاری
 
آشفته سران ساخته محمد اسکندرزاده
 
غزه 85 مایل ساخته سعید صادقی
 
برندگان بخش‌های فیلمنامه و نقد سینمایی در دهه فجر اعلام خواهد شد.
 
