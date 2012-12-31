80 فیلم کوتاه به بخش مسابقه جشنواره نماز و نیایش راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیطرفان اظهار کرد:هیئت داوران و انتخاب فیلم جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین پس از مشاهده 344 فیلم ارسالی به دبیرخانه جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین 80 فیلم را شایسته رقابت در بخش مسابقه دانستند.
وی افزود: هیئت انتخاب و داوران بخش فیلم پس از مشاهده آثار ارسالی اسامی راهیافتگان به بخش مسابقه را در چهار بخش داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی اعلام کردند.
دبیر اجرایی جشنواره نماز و نیایش ادامه داد: بر اساس رای هیئت انتخاب و داوران بخش فیلم جشنواره نماز و نیایش فیلمهای آیرلیق ساخته نادر ساعیور از تبریز، یک روش ساخته جواد پژمان از کنگاور، پیامبر ساخته سید وحید حسینی نامی از تبریز، دو تار مو ساخته ابراهیم شفیعی از تهران، ارتباط نزدیک ساخته سعید کارشناس از نجفآباد، بهشت منتظرت میماند ساخته سید سجاد موسوی از قم، بایرام یومورتاسی ساخته مهدی صالحیار از مرند و دستهایی برای پدر ساخته نسیم مددی حمزه خانلو از گرمی در بخش داستانی منتخب حضور در بخش مسابقه این جشنواره شدند.
وی دیگر فیلم های راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره را فیلمهای ضامن دار ساخته عباس شکوری از قم، آواز قناری ساخته مسلم نصیری از اصفهان، خدایی که در این نزدیکی است ساخته نادر قهرمانی از زنجان، نقش ماندگار ساخته حمید شاه مرادی از قم، غبار ساخته وحید عادلی از نهاوند، حال حافظ خوب است ساخته مجتبی حیدری و جبار اجاقلو از زنجان، خانه امن نیست ساخته سوسن سلامت از تهران، ضامن مادرم ساخته احمد خالدینسب از رامشیر و شب نیمههای ماه ساخته مراد نظری از قم اعلام کرد.
بیطرفان اضافه کرد: فیلمهای شیرینتر از قند ساخته احمد ارجمندی از ری، طواف هم تعطیل میشود ساخته سید علی رضوی از قم، «خدا» ساخته عمار حمایتیان از قم، وقتی حواسمان نیست ساخته مهدی باقری آزاد از تهران، نعلین ساخته رضا حسنزاد از قم، شرق بهشت ساخته مهدی جوزایی و الهام آقالری از تهران، گاهی مرگ ساخته مریم زنگنه از اهواز نیز بیشترین آرای هیئت داوران و انتخاب را برای حضور در بخش مسابقه به دست آوردند.
وی تصریح کرد: آقایان شیخ طادی، لشکریپور و درمنش که هیئت انتخاب این جشنواره را تشکیل می دادند در بخش فیلمهای مستند رای خود را به فیلمهای سرزمین سرد ساخته شهریار پورسیدیان از تالش، مسجد و کلیسا ساخته عماد سلمانیان از آبادان، کیف ساخته هادی بهرامیان از قزوین، شیخ حسین ساخته محمد محمودی اصل از تبریز، فرزند آدم ساخته روحالله رحیمی از قم، آدم به هوش میآید ساخته فاخته جلایرنژاد از اراک، ونی خونی ساخته اقبال بهاری از تالش، احسان در رمضان ساخته امیر شکرگزار ناوی از تالش، برکت و زائر توریست نیست ساخته مهدی رمضانزاده از تهران، سلام ساخته سید مهدی میرغیاثی از قم و خشتهای آسمانی ساخته محمدحسین زینلی تربتی از مشهد اختصاص دادند.
دبیر اجرایی جشنواره نماز و نیایش بیان کرد: بر اساس رای هیئت داوران و انتخاب بخش فیلم جشنواره نماز و نیایش فیلمهای طلب باران ساخته زینالعابدین نصیری از زنجان، تو را میشناسم ساخته محمد واعظی از زنجان، موقوفه حاجی محمدجواد اصفهانی ساخته رضا دانشپژوه از یاسوج، حافظان ساخته رضا جمالی از اردبیل، رنگ زندگی ساخته عاطفه مجاهدی دلخوش از همدان، آرامش در سنگ ساخته علیرضا دهقان از یزد، ورونیکا ساخته محمدجواد ساویز از قم برای شرکت در بخش مسابقه این جشنواره منتخب شدند.
وی تصریح کرد: فیلمهای سندان ساخته محمدتقی استیری از قم، دورها آواییست که مرا میخواند ساخته ایرج عباسی از بندر امام خمینی، افتخار ساخته محسن ملکی از ری، کوزههای تشنه ساخته مجید علیزاده از اردبیل، باغ پدربزرگ ساخته محمدامین جوادی از قم، اینجا شمعی روشن است ساخته سیدحمید میرحسینی از کرمان، آخوند چینی، کام و مهمانی خدا ساخته محمدتقی رحمتی از قم، 30 سال زندگی با 100 بند ساخته مهدی زمانپور کیاسری از تهران و زیر درخت انجیر ساخته مهناز همتیان از قم را شابسته حضور در بخش مسابقه جشنواره نماز و نیایش دانستند.
بیطرفان اضافه کرد: فیلمهای حیاط خانه ما ساخته داود جلیلی از قم، زمزمه در باد ساخته لادن صحرایی از تهران، ایستگاه جمعه و لونا ساخته محمد طالبی از اراک، فیلمهای آیین بوعلی، باغ آسمانی، مزیجان، امیر دلها، منظومه ابدی ساخته سید محمدحسین هاشمی از قم، از ماه تا ماهی ساخته کامران رضایی از کرمانشاه، سفرنامچه یک روایت ناتمام ساخته سید علی میرهاشمی از تهران نیز برای حضور در بخش مسابقه معرفی شدند.
وی فیلمهای فراتر از هرمنوتیک ساخته مسعود برخورداری از اصفهان، شبان عاشق ساخته میترا روحیمنش از ساری، خلسه ساخته عباس سندی از رشت، روزگار تنهایی پدر دختری ساخته محمدحسین صفری رودبار از تهران، «پدر، مادر، ما متهمیم» ساخته علی محمدی از مریوان، خیلی نزدیک کنار گوشم ساخته مهدی یوسفعلی از قم، انسان ساخته سید حسن عقدایی از قم، گاهی دور... گاهی نزدیک ساخته علی ابدالی از تهران را از دیگر فیلمهای منتخب بخش مسابقه این جشنواره اعلام کرد.
دبیر اجرایی جشنواره نماز و نیایش اضافه کرد: هیئت داوران و انتخاب جشنواره نماز و نیایش فیلمهای صاحب نهنگ ساخته بهروز خندان دل از شاهرود، مرمت ساخته محمد حدادیپور از اصفهان، یک کار خوب ساخته مسلم نصیری از اصفهان، یک قطعه آسمان ساخته فاطمه خدیور از همدان، راه بهشت ساخته علی نیکوکار از یزد، زیر سایبان خورشید ساخته سیده نسرین شاهمحمدی از مشهد، پرواز غریب ساخته کامران رضایی از کرمانشاه و آرایشگرها وجود ندارند ساخته علی پاک نهاد از همدان را شایسته حضور در بخش مسابقه در بخش پویانمایی دانستند.
وی با بیان نتایج هیئت انتخاب و داوران این جشنواره از فیلمسازان راه یافته به بخش مسابقه جشنواره نماز و نیایش ابراز داشت: هنرمندان اصل آثار خود را با فرمت AVI حداکثر تا روز سهشنبه به دبیرخانه جشنواره تحویل و یا ارسال کنند.
بیطرفان در بخش پیایانی سخنان خود خاطرنشانکرد: فیلم های منتخب در نوبت های گوناگون از دوم تا پنجم بهمن ماه سال جاری به نمایش گذاشته می شود.
پنجمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از دوم تا پنجم بهمن ماه در قم برگزار میشود.
با رأی هیئت انتخاب و داوران؛
80 فیلم کوتاه به بخش مسابقه جشنواره نماز و نیایش راه یافت
قم - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی پنجمین جشنواره نماز و نیایش با اشاره به اعلام نتیجه هیئت داوران و انتخاب بخش فیلم بیان کرد: 344 فیلم کوتاه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 80 فیلم کوتاه منتخب ورود به بخش مسابقه شدند.
