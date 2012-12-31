به گزارش خبرگزاری مهر، مباحث این کتاب به فعالیتهای اقتصادی و منابع مالی ائمه معصومان(ع) اختصاص دارد که طی آن، نگارنده ضمن معرفی برخی منابع مالی اهل بیت(ع) نظیر خمس و انفال، درآمدهای شخصی آنان را بازگو میکند که با کوشش در امور اقتصادی کسب میگردید مانند فعالیتهای کشاورزی، باغداری، حفر قنوات، تجارت، بازرگانی و ....
همچنین منابع مالی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) منحصر به خمس و بیتالمال نبود و تا آنجا که میتوانستند از بیتالمال استفاده نمیکردند (با آنکه حق استفاده داشتند) و در صورت استفاده با رعایت دقت و احتیاط بسیار شدید عمل میکردند.
کتاب از چهار فصل به شرح زیر تشکیل شده است: فصل نخست با عنوان «مباحث مقدماتی» اشاراتی دارد به نقش اقتصاد در زندگی بشر، نقش مسائل اقتصادی در شکل اخلاق جامعه و فقر اقتصادی. فصل دوم با عنوان «هدایا و کمکهای مالی اهل بیت(ع)» به دنبال پاسخگویی به سئوالات از قبیل اینکه پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت(ع) او از چه طریقی نیازمندیهای مادی خویش را تأمین میکردند؛ آیا آنان صرفاً از بیتالمال استفاده میکردند؟ و آیا فعالیتهای اقتصادی از قبیل کشاورزی، دامداری و تجارت داشتند؟ کمکهای مالی آنان به نیازمندان از چه طریقی تهیه میشد؟ فصل سوم با عنوان «اموال خصوصی» و فصل چهارم با عنوان «اموال عمومی» به تشریح اموال خصوصی و اموال عمومی ائمه معصومان(ع) اختصاص دارد.
درآمدهای شخصی اهل بیت(ع) را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود: 1. نحلهای که پیامبر گرامی اسلام(ص) در اختیار خاندان علی(ع) قرار داد مانند فدک و غیره. 2. هدایایی که مردم از پاکیزهترین و حلالترین اموال خود به حضورشان تقدیم میکردند. 3. درآمدهایی که از طریق فعالیتهای کشاورزی، باغداری، حفر قنات و غیره عایدشان میشد. 4. تجارت و بازرگانی که به وسیله نمایندگان خود صورت میدادند.
کتاب «منابع مالی اهل بیت(ع) تألیف نورالله علیدوست خراسانی با مقدمه آیت الله سبحانی، به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، به بهای 90000 ریال منتشر شد.
نظر شما