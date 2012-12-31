عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا :
- مهلت داده شده به رهبران سنا از سوی رئیس جمهور آمریکا برای حل بحران "پرتگاه مالیاتی" امروز به پایان می رسد.
- بیمارستانی در نیویورک اعلام کرد که از حال رفتن "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در ماه گذشته به دلیل وجود لخته خون در رگ پای او بوده است.
- بر اثر سقوط یک دستگاه اتوبوس در اورگان آمریکا شش نفر کشت و دست کم 25 نفر دیگر نیز زخمی شدند.
اروپا :
- صدراعظم آلمان در سخنانی هشدار داد که مردم این کشور از لحاظ اقتصادی سال مشکلی را پیش رو خواهند داشت.
آسیا:
- انتظار می رود پارلمان کره جنوبی امروز بودجه سال آتی این کشور را تصویب کند.
-انتقاد دیده بان حقوق بشر از چین.
-در گزارشی اعلام شد که میزان خشونت ها در افغانستان در سال 2012 میلادی کاهش یافته است.
اورآسیا:
-صدای روسیه: روسیه از زمان به دست گرفتن ریاست گروه 20 با چالش های زیادی مواجه خواهد شد.
