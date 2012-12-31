تکاپوی مسئولان برای تأمین سرپناه جسم و قلبهای سوخته در انفجار ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش مهر از وضعیت جسمی و روحی خانواده رضایی که در حادثه وحشتناک 26 آذر 91 در مجتمع مسکونی سه واحدی ورامین، بر اثر سهل انگاری سه نهاد خدمت رسان آبفا، گاز و آتش نشانی روی داد، بازتاب وسیعی داشت و مسئولان شهرستان ورامین را کمی به فکر فرو برد، اگرچه هنوز هم حرفهای قبلی زمزمه می شود و فقط حکم دادگاه مورد قبول این سه اداره است و از کمک مالی به این خانواده خبری نیست.

وعده اجاره سرپناه برای خانواده رضایی؛ کمک مالی نه!

مسئول روابط عمومی آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران که سخنگوی آبفا در زمینه این حادثه نیز هست، از اجاره سرپناه برای خانواده رضایی خبر داد و گفت: به عنوان یک اداره نمی توانیم فعلاً کمک مالی به این خانواده بپردازیم؛ باید سندی وجود داشته باشد تا اداره بتواند پولی پرداخت کند.

سعید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیرعامل آبفا جنوب شرقی استان تهران با فرماندار ورامین صحبت کرده و قرار شد فعلاً سر پناهی به خانواده رضایی داده شود تا این افراد از این لحاظ آسیب نبینند تا انشاءالله دادگاه پیگیری کند و نظر بدهد که چه ارگانی مقصر است و آن وقت اداره ای که مقصر بوده پیگیر کارهای آنها می شود.

وی عنوان داشت: در بحث انسانی گفتیم که چون هر سه خانواده آسیب دیده هستند، سر پناهی برای آنها تهیه کنیم تا فعلاً مشکل آنها حل شود تا ببینیم که دادگاه چه نظری می دهد.

مسئول روابط عمومی آبفا جنوبشرقی استان تهران تأکید کرد: به عنوان یک اداره نمی توانیم فعلاً پولی بپردازیم؛ روی چه حسابی پول پرداخت کنیم؟ باید سندی وجود داشته باشد تا اداره بتواند پولی بپردازد و اگر از یک درصد تا 100 درصد مقصر باشیم در صورتی که دادگاه حکم دهد، باید پولی را بپردازیم؛ در ادارات بدون سند و فاکتور نمی توان هزینه ای کرد.

برای "انسان دوستی" این خانه را اجاره می کنیم

وی افزود: در بحث انسان دوستانه این خانه ها را اجاره کرده و تقدیم آنها می کنیم تا کارهای آنها پیگیری شود؛ خبرگزاری مهر یک طرفه به قاضی رفته است؛ ای کاش همان طور که از آتش نشانی و اداره گاز سئوال کردید، سئوالی نیز از مسئولان این اداره می پرسیدید! اگر از ما سئوال می کردید ریز حادثه را توضیح می دادیم.

این گفته مسئول روابط عمومی آبفا جنوبشرقی استان تهران در حالی است که ارشدترین مقام این اداره در جنوبشرق استان تهران پاسخگوی سئوالات مهر بوده و جواب قانع کننده ای در آن گفتگو نداده است؛ ضمن اینکه آتش نشانی نیز طی نامه ای که در خبرگزاری مهر منتشر شد، آبفا را مقصر اصلی این حادثه تشخیص داده و جای گله از این خبرگزاری نیست.

محمدیان اضافه کرد: اداره آب و فاضلاب، هزینه سر پناه را تقبل کرده و با فرمانداری صحبت کرده و این کار را انجام می دهند.

اداره گاز مقصر دوم شناخته شده است

رئیس اداره گاز ورامین نیز در خصوص اطلاعات تکمیلی این حادثه به خبرنگار مهر بیان کرد: از طریق مراجع قضایی پیگیر این قضیه هستند و هنوز به صورت قطعی چیزی مشخص نشده است و قرار است خانه ای برای خانواده رضایی اجاره شود تا آنها در آن خانه مستقر شوند تا بقیه کارها انجام شود.

سید محسن نائل افزود: اداره آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران بیشترین درصد تقصیر را دارد و اداره گاز در مرحله بعدی قرار گرفته است، چون شبکه گاز زیرزمین است و تا کسی دست به آن نزند برایش اتفاقی نمی افتد.

آخرین وضعیت مصدومان سوخته در حادثه انفجار

علی اکبر رضایی پدر خانواده حادثه دیده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پسرم محسن رضایی شنبه 9 دی ماه مرخص شد و نوه ام حسین رضایی چند روز پیش مرخص شده ولی عروسم هنوز در ICUبستری و دستگاه به او وصل است چراکه درصد سوختگی بالایی دارد.

وی افزود: قرار شده آبفا برای ما خانه ای بگیرد ولی هر خانه ای که تعیین می کنیم ایراد می گیرند و الان(عصر شنبه) گفته اند که دو واحد پیدا کرده اند، بیایید ببینید تا برایتان اجاره کنیم و قرار شده این کار را بکنند و حدود چهار روز است دنبال این قضیه هستیم؛ خانه ای نزدیک خودمان پیدا کرده بودیم که گفتند نمی توانیم تا یک مقداری بیشتر، هزینه کنیم.

بازتاب گزارش مهر بسیار خوب بوده است

رضایی تصریح کرد: بازتاب گزارش مهر بسیار خوب بوده و از شما تشکر می کنم؛ در فرمانداری این مسئله عنوان شد که به آنها گفتم "هر کس از من خبری بپرسد، می گویم و ترس و واهمه ای ندارم چون افراد خانواده ام سوخته اند".

وی ادامه داد: فعلاً مسئولان ادارات جلسه گذاشته اند که کارهایمان را انجام دهند و الان منتظر این هستیم که ببینیم گفته شان حرف است یا واقعاً انجام می دهند و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم.

پدر خانواده حادثه دیده عنوان کرد: اقداماتی که ادارات انجام می دهند همه بعد از انتشار گزارش خبرگزاری مهر بوده است ولی اینها باید 24 تا 48 ساعت بعد از حادثه این جلسه را می گذاشتند و حتی بابت این کار از ما عذرخواهی کردند ولی چه فایده دارد؟

وی اضافه کرد: بابت هزینه بیمارستان پولی پرداخت نکرده اند و تاکنون فقط در حد یک صحبت بوده است که مخارج را می دهند ولی هنوز عکس العملی نشان نداده اند.

دختر خانواده آسیب دیده نیز به خبرنگار مهر گفت: بازتاب گزارش مهر خوب بوده است و از گزارش این خبرگزاری بسیار راضی بودیم و از این خبرگزاری متشکریم، چون همه چیز جامع و کامل بود.

مسئولان وقتی گزارش مهر را دیدند نارحت شدند!

الهه رضایی افزود: مسئولان وقتی این گزارش را دیده بودند از اینکه این حرفها را گفته بودیم نارحت شده بودند و فردای آن روزی که خبر در خروجی خبرگزاری قرار گرفت، با فرماندار جلسه گذاشتند و قرار شد که خانه ای برای خانواده ام تهیه کنند.

وی اظهار داشت: فعلاً مسئولان کار خاصی انجام نداده اند و همان جلسه ای که گذاشته بودند، است و البته خانه را تحویل نداده اند و هنوز تعیین خسارت برای خانه و اموال نشده است.

وی در پایان گفت: سارا نظری فرد عروس خانواده که 55 درصد سوختگی دارد، هنوز در ICU بستری است و برادرزاده ام نزدیک سه روز است که مرخص شده ولی گفته اند باید زیر نظر باشد.

تلاش فرماندار برای کمک مالی باید ادامه یابد

شنیده های خبرنگار مهر و گفته های مسئول روابط عمومی آبفا جنوبشرقی استان تهران حاکی از آن است که تلاش فرماندار ورامین برای حل مشکلات این خانواده حادثه دیده در پنج روز اخیر مشهود بوده و جلسات متعددی با مسئولان آبفا، آتش نشانی، اداره گاز و خانواده رضایی برگزار شده است.

به نظر می رسد، امضای تفاهم نامه ای میان سه اداره آبفا، گاز و آتش نشانی که هرکدام با درصدهای زیاد و کم مقصر این حادثه دلخراش محسوب می شوند، با محوریت فرمانداری ورامین می تواند راهگشا باشد تا مشکلات مالی این خانواده نیز حل شود؛ مشکلاتی که مهمترین آنها هزینه های سرسام آور بیمارستان برای سه عضو سوخته در این حادثه است و به طور حتم تا چندین ماه نیز به دلیل بودن در شرایط ایزوله و تبعات دیگر ناشی از سوختگی، ادامه خواهد یافت.

این تفاهم نامه می تواند با دستور فرماندار و توافق سه اداره درگیر در این ماجرا، کمک شایانی به زندگی فلج شده این سه خانواده آسیب دیده کند؛ چراکه همگان می دانند که صدور حکم در دادگاه مراحل ویژه ای داشته و مدتها به طول می انجامد.

گزارش از علیرضا مهدی زاده