پیشرفت اقتصادی بدون سرمایه گذاری خارجی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو صدای روسیه، ولادیمیر پوتین که در مسکو صحبت می کرد، افزود: این بلوک اقتصادی باید علاوه بر وظایف سنتی خود اولویت های جدیدی نیز برای حل بحران اقتصادی بر عهده بگیرد.

رئیس جمهوری روسیه گفت: اکنون وظیفه اصلی گروه تحریک توسعه اقتصادی و ایجاد شغل های جدید است.

پوتین در عین حال اضافه کرد که این گروه باید اولویت های سنتی خود را هم حفظ کند.

این مقام روسیه که کشورش برای مدت یک سال ریاست گروه بیست را بر عهده خواهد داشت، افرود: توسعه موفق اقتصاد یک کشور بدون سرمایه گذاری خارجی غیر ممکن است.

کارشناسان بر این باورند که روسیه در دوره ریاست خود بر گروه بیست با چالش های زیادی روبرو خواهد شد.

این گروه از بیست اقتصاد در حال ظهور تشکیل شده که هم اکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند.