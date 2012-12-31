لطمه ای که فتنه گران زدند صدام نزد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش گرامیداشت حماسه نهم دیماه در مصلای امام خمینی(ره) شهرستان پاکدشت شامگاه شنبه با حضور حجت الاسلام حسن لزومی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه پاکدشت، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس، سرهنگ اصغری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت، قربانعلی مقبلی فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان و همچنین جمع گسترده مردم شهرستان پاکدشت برگزار شد.

غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در این همایش، سخنان خود را درمورد ۹ دی با طرح این پرسش آغاز کرد که فرق حماسه ۹ دی با دیگر حماسه های مردم ایران چیست؟

وی در تشریح این پرسش بیان داشت: آن حماسه ها مربوط به اصل پیروزی انقلاب بود و مختص امام خمینی(ره) بوده و دشمنان آشکار بودند، ولی ۹ دی مربوط به رهبری امام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) و دشمنان داخلی بوده و در واقع فتنه گر بودند.

حداد عادل افزود :ملت ما گرفتار یک فتنه داخلی شده بودند و در واقع مقابله با فتنه دشوارتر از مقابله با دشمن آشکار است چرا که تشخیص دوست از دشمن دشوارتر است .

وی در ادامه به حوادث قبل از ۹ دی و جریان انتخابات اشاره کرد و گفت: در جریان انتخابات که در نهایت آزادی برگزار شد چهار نفر توسط شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفتند و این افراد با هیجان، آزادی، برگزاری مناظره و سفر به شهرستان ها آماده حضور در انتخاباتی شدند که مردم با حضور خود آماری جهانی و افتخار آمیز برای کشور رقم زدند.

حضور ۸۵ درصدی واجدان شرایط در انتخابات نمایشی از مردمسالاری دینی به آمریکا و اروپا ارائه کرد

مشاور مقام معظم رهبری ادامه داد: حضور ۸۵ درصدی واجدان شرایط در انتخابات سند افتخاری برای کشور بود و نمایشی از مردمسالاری دینی به آمریکا و اروپا ارائه کرد اما اتفاق های پس از انتخابات باعث شد شیرینی این حضور باشکوه در کام مردم تلخ شود.

وی تصریح کرد: مشکل از همان روز انتخابات و حتی پیش از اعلام نتایج آغاز شد اما سخنان برخی نامزدهای انتخابات هنگامی که نتیجه انتخابات اعلام شد، انتظارات کاذبی در مردم ایجاد کرد و سبب ورود جمعیت به خیابان شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این افراد حتی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رسیدگی دوباره به انتخابات توسط شورای نگهبان اعتنا نکردند و گفتند شورای نگهبان را قبول نداریم، در صورتی که همین شورای نگهبان صلاحیت آنان را تأیید کرده بود .

وی اضافه کرد: این افراد از قبل برنامه داشتند که با کشاندن مردم به خیابان ها به رهبری فشار آورند تا رهبری تسلیم خواست ناحق آنان شود ولی مقام معظم رهبری همواره اعلام داشتند باید طبق قانون عمل شود .

حداد عادل در خصوص حضور پرشکوه مردم ایران گفت: فتنه گران دست به دست آمریکا داده بودند و در روز قدس سال ۸۸ در حالی که بطری آب در دستشان بود، شعار می دادند "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" و به دشمنان فهماندند که ما دیگر از فلسطین و لبنان حمایت نخواهیم کرد .

وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می کردند دیگر انقلاب شکست خورده ولی ملت بزرگوار ایران پاسخشان را دادند.

مشاور عالی مقام معظم رهبری به سخنان ایشان در خطبه های نماز جمعه آن روزها نیز اشاره کرد و افزود: رهبر عزیزمان خودشان به فتنه گران گفتند "شما بگویید چگونه در رأی ها تخلف صورت گرفته است تا خودم آن را پیگیری کنم" ولی آن فتنه گران در این باره چیزی را بیان نکردند.

وی اظهار داشت: فتنه یک اتفاق درونی است؛ همان اتفاقاتی که در زمان خلافت امام علی(ع)رخ داد که موجب جنگهایی شد، در سال ۸۸ همان اتفاقات در حال رخ دادن بود؛ مقام معظم رهبری گروهی را در خصوص رسیدگی در مورد اعتراضات فتنه گران تشکیل دادند تا مسئله بررسی شود ولی به واقع مشخص بود جریان انتخابات برای فتنه گران بهانه بوده و آنان در واقع هدفشان جدا کردن ولایت فقیه رهبری از مردم بود که این امر برای مردم آشکار شد.

حداد عادل یادآور شد: فتنه گران در روز عاشورای حسینی، زمانی که مردم مشغول عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) بودند با به آتش کشیدن پرچم امام حسین(ع) و ابراز خوشحالی و شادی کردن در آن روز مقدس، خشم مردم را به اوج خود رساندند و در مقابل، مردم با بصیرت ما با حضور خود در هشتم و نهم دی ماه ۸۸ به فتنه خاتمه دادند و مشت محکمی بر دهان فتنه گران زدند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با به صحنه آمدن خود در ۹ دی، بصیرت خود را نشان دادند و تجدید میثاقی با رهبر عزیزشان داشتند.

حماسه نهم دی انقلاب اسلامی را بیمه کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: حماسه نهم دیماه سال ۸۸ انقلاب اسلامی را بیمه و قلب مقام معظم رهبری را شاد کرد؛ چراکه در این روز، مردم با بصیرت، انقلاب اسلامی را از دست خواص بی بصیرت نجات دادند و انقلاب را بیمه کردند.

حداد عادل در ادامه بصیرت را این گونه تعبیر کرد: بصیرت یعنی آگاهی، بصیرت یعنی آگاهی کامل به مسائل، بصیرت یعنی حق را از باطل شناختن، بصیرت یعنی ظاهر را از باطن تشخیص دادن، بصیرت یعنی همان کاری که مردم شهید پرور ایران در ۹ دی به نمایش گذاشتند.

وی گفت: نهم دی یکی از مهمترین روزهای انقلاب اسلامی است و در تقویم انقلاب به عنوان یوم الله از آن یاد شده؛ روزی که در کنار ایامی مانند ۱۲ بهمن ، ۲۲ بهمن و ۱۵ خرداد قرار گرفت و توانست نظام اسلامی را بیمه کند.

مشاور عالی مقام معظم رهبری افزود: مردم هیچ گاه گول افرادی که به سابقه خود می نازیدند، نخوردند؛ کسی که می گفت من نخست وزیر دوران امام(ره) هستم و دیگری که اعلام می کرد تا قبل از انقلاب اسلامی یار امام(ره) بوده، به زندان رفته و رئیس مجلس بوده، به دست دشمنان اسلام سند دادند تا آنان بتوانند علیه ایران اسلامی سخن به میان آورند و آبروی نظام را ببرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: لطمه ای که این افراد به کشور وارد ساختند صدام نتوانست به ایران بزند؛ غائله فتنه گران در روز عاشورا باعث شد صبر مردمی که از ۲۲ خرداد منتظر بودند، لبریز شود و مردم با حضوری حماسی در روز نهم دیماه و با بصیرت خود کار آنان را تمام و ثابت کنند این افراد برای ایستادن در برابر نظام هیچ نیرو و توانی ندارند.

وی تصریح کرد: ملت ایران در جریان فتنه بصیرت داشت و فریب پارچه های سبز و سابقه افراد را نخورد؛ مردم ایران حق را تشخیص دادند و افراد را با حق سنجیدند و راه خود را مشخص کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز کشور با وجود فشارها دارای امنیت است و به طور حتم با گذر از فشارهای اقتصادی که توطئه بعد از انتخابات استکبار جهانی است، با مدیریت مسئولان و همراهی مردم، از این گردنه عبور کرده و با اقتصاد مقاومتی، این تهدید را به فرصت تبدیل می کند.

وی با اشاره به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بیان داشت: مردم ایران اسلامی بار دیگر در صحنه انتخابات حضور دارند و از هم اکنون خود را برای نمایشی با شکوه از بصیرت آماده می کنند.

گفتنی است، در ابتدای این همایش حجت الاسلام حسن لزومی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه پاکدشت طی سخنان کوتاهی، گفت: مردم شهید پرور این شهرستان در فنته ۸۸ رشادتها و دلیری های فراوانی نشان داده و در خاموش کردن آتش فتنه، نقش بسزایی ایفا کردند.

وی اضافه کرد: لازم است نقش پررنگ بسیج و سپاه این شهرستان را یادآور شوم و تأثیر آنان درآن روزهای سخت و پرتلاطم که بسیار پر اهمیت بود، ارج بنهم.