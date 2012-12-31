بها به تیمهای پایه باعث پیشرفت ورزش/ مصمم هستیم جزو چهار تیم جهانی باشیم

علی دوستی مهر در حاشیه بازی عصر شنبه تیم ملی نوجوانان با منتخب ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تیم ملی نوجوانان افزود: تیم ملی نوجوانان جواز ورود به جام جهانی را پیدا کرده اند و بعد از اینکه چنین اتفاقی افتاد به اقصی نقاط کشور رفتیم و با برنامه ریزی خوبی که فدراسیون فوتبال انجام داد، بازیکنانی را انتخاب و به کمپ تیمهای ملی دعوت کردیم که مورد بررسی قرار گرفتند تا در مهرماه سال 92 که بخشی از مسابقات جهانی در امارت برگزار می شود، بتوانیم یک تیم پر قدرت داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران ادامه داد: مربیان ایرانی، مربیان علاقه مند به ورزش و زحمت کشی هستند در ایران استعدادهای بسیار خوبی داریم که می توانند برای کشور افتخار آفرینی کنند و الان آرام آرام تیم را جمع می کنیم؛ 14 دی ماه یک تورنمنت که به جام جهانی کوچک معروف است در روسیه برگزار می شود که خود را آماده می کنیم که در آن تورنمنت که می تواند هم به بازیکن و هم به مربیان کمک کند، شرکت کنیم.

وی با اشاره به بها دادن به تیم های پایه گفت: فدراسیون فوتبال بحث پایه برایش مهم است، اگر به رسانه ها توجه کنیم تمام مصاحبه هایی که می شود مسئولان از تیمهای پایه صحبت می کنند و برگ برنده، تیم ملی نوجوانان هست که فعلاً موفق بوده است.

دوستی مهراضافه کرد: از بین تمام تیمها، تیم نوجوانان شانس حضور در جام جهانی را پیدا کرده است و همه دوست دارند که این تیم، تیم پر قدرتی باشد، اگر می خواهیم ورزش پیشرفت کند، تنها راه آن بها دادن به تیمهای پایه است و باید کار را از تیم های پایه شروع کنیم؛ به مربیان پایه بها داده شود و امکانات و تشکیلات خوبی در اختیار تیمهای پایه قرار دهند.

وی عنوان داشت: اگر می خواهیم در آینده موفق باشیم، باید به روی تیمهای پایه سرمایه گذاری کرد، هر چه در رده های بالا سرمایه گذاری کنیم، نتیجه ای نمی گیریم چون وقتی کار از پایه خوب و اساسی نباشد و به مربیان پایه بها داده نشود، هیچ وقت نمی توانیم در بالا موفق باشیم و هر چه خوب بذر بپاشیم و کار کنیم بعداً می توانیم از آن بهره ببریم.

سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران افزود: حضور مربیان قوی در تیمهای پایه آرزو و آمال کشور پیشرفته است؛ کشورهایی که ورزششان پیشرفت کرده، بهترین داوران، مربیان، زمین، امکانات و زیرساختها را در اختیار تیم های پایه قرار می دهند، چون آنها می دانند که اگر یک دانش آموز از سن نوجوانی فوتبال را خوب یاد بگیرد در رده بزرگسالان مشکلی ندارد.

وی تصریح کرد: متأسفانه در ایران برعکس است، یعنی ویترینشان تیم بزرگسال است و آنجا را نگاه می کنند، چون فکر می کنند با آنجا مشهور می شوند و می توانند به مراتب بالا برسند.

دوستی مهرادامه داد: وقتی می خواهند خانه ای را درست بسازند، پی آن را درست می کنند، اما وقتی می خواهند یک خانه ای را خراب کنند از طبقه بالا شروع به خراب کردن آن می کنند و این چیزی است که در ایران برعکس انجام می شود.

وی اظهار داشت: اگر می خواهیم فوتبال پیشرفت کند، باید بهترین مربیان، داوران، امکانات و آنهایی که واقعاً همه چیز را درست درک می کنند را بسیج کنیم، امکانات خوب به آنها بدهیم و به ورزش پایه بها دهیم تا موفق شویم، اگر پایه یک خانه خوب درست شود، می توان بر روی آن 10 طبقه خانه ساخت، اما پایه ای که خوب نباشد، همان یک طبقه ام را نمی توان بر روی آن ساخت.

سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران در خصوص امکانات تیم ملی نوجوانان گفت:فکر می کنم فدراسیون فوتبال در رابطه با تیمهای پایه انصافاً در حد توان زحمت کشیده است و الان تلاش می کنند و اردوهای بسیار خوبی برای تیم مدنظر دارد، ولی بیشتر باید تلاش کنند و به مربیان پایه بها دهند، چون هر چه مربیان تیمهای پایه مورد محبت قرار بگیرند، مطمئناً آینده بهتری خواهیم داشت.

وی با اشاره به متحدالشکل نبودن لباس تیم ملی نوجوانان بیان کرد: به استانهای مختلف رفته ایم و استعدادیابی کرده و بازیکنان جدید به اردو دعوت کردیم، تیم اصلی که به جام جهانی راه پیدا کرده است، 50 درصد از این بازیکنان هستند و اگر لباس بازیکنان متحدالشکل نیست به این دلیل است که اینها بازیکنانی هستند که تازه به اردوی تیم اضافه شده اند و مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته اند و به امید خدا این اتفاق که بیافتد آنها نیز یک شکل می شوند.

دوستی مهر اضافه کرد:از مرحله قبل با قدرت به مرحله بعد رفتیم و بین تیمهای هلند، کلمبیا و گامبیا؛ هلند و گامبیا را بردیم و با کلمبیا مساوی کردیم و با سرعت به مرحله بعد صعود کردیم.

وی عنوان کرد: از روزی که کارمان را شروع کردیم، مصمم هستیم که به امید خدا جزو چهار تیم جهانی قرار بگیریم که برای آن کار از جان مایه می گذاریم و مربیان تلاش می کنند و اردوهای بسیار خوبی داریم و امیدواریم که به یاری خدا جزو چهار تیم قرار بگیریم.

گفتنی است، تیم ملی نوجوانان کشورمان که عصر شنبه در مقابل تیم منتخب ورامین به تساوی 2-2 دست یافت و با نیمی از ترکیب اصلی خود در این دیدار حضور یافته بود، روز پنج شنبه 14 دی ماه، تهران را به مقصد "سن پطرزبورگ" روسیه ترک خواهد کرد تا در تورنمنت جام جهانی کوچک شرکت کند.