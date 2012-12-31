با تروریستهای مسلح گفتگو نخواهیم کرد/نظام سوریه قوی و منسجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید الزعبی نماینده مجلس سوریه ضمن رد اظهارات اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل متحد تاکید کرد که نظام سوریه قوی و منسجم است.



اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل به سوریه در نشست مطبوعاتی مشترک خود با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره، گفته بود که سوریه دو انتخاب بیشتر ندارد؛ یا راه حل سیاسی را در پیش بگیرد و یا اینکه کاملا نابود خواهد شد.



الزعبی در این زمینه به العالم گفت: ادعای ابراهیمی درباره فروپاشی دولت سوریه اشتباه است، هرچند بدون شک حل بحران سوریه فقط از طریق سیاسی امکان دارد، اما این توافق باید بین خود سوری ها و به دور از دخالت بیگانه باشد.



نماینده مجلس سوریه افزود: دشمن اصلی ما رژیم صهیونیستی است و ابراهیمی باید تلاش کند تا طرفهای حامی تروریستها را به کنترل مرزهای مشترک و توقف حمایتهای مالی و نظامی ملزم کند.

الزعبی تصریح کرد: ما از آغاز بحران معتقد بودیم که این یک جنگ ظالمانه علیه ملت سوریه است و برای گفتگو با مخالفان اعلام آمادگی کردیم. ما از تمام مخالفانی که خواهان حل مشکلات از طریق گفتگو و راه های مسالمت آمیز هستند، استقبال می کنیم.



وی تاکید کرد: دولت سوریه با تروریستهای مسلحی که از سوی بیگانگان حمایت می شوند، گفتگو نخواهد کرد.



ولید الزعبی افزود: ملت سوریه، حامی ارتش و دولت است و اصرار دارد که این بحران با پیروزی دولت پایان یابد. نظام سوریه قوی است و بارقه های پیروزی را نمایان کرده است.