۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۰۱

میرگلو بیات در گفتگو با مهر:

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی کشور به صلاح نیست

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهر ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی کشور به صلاح نیست

شهلا میرگلو بیات در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایط اقتصادی کشور و با توجه به بودجه انقباضی اجرای این طرح به صلاح نیست چراکه اجرای آن مشکلات اقتصادی که مردم درگیر آن هستند را شدیدتر می کند.

وی ادامه داد: در صورتیکه فاز دوم هدفمندی اجرا شود قیمت حاملهای انرژی نیز افزایش می یابد و به تبع  آن افزایش سرسام اور قیمتها را خواهیم داشت.

میرگلو بیات با تاکید بر اینکه افزایش یارانه های نقدی نیزتورم را در جامعه ایجاد می کند تصریح کرد: به طورکلی هدفمندکردن یارانه ها و اجرای مرحله دوم می تواند اثرات سازنده برای کشور داشته باشد اما اجرای این طرح در شرایطی که زیرساختهای کشور فراهم نیست به صلاح نخواهد بود.

