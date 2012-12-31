مرحله دوم واکسیناسیون دام علیه تب برفکی در استان مرکزی آغاز شد

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیماری تب برفکی ،یک بیماری عفونی و واگیردار است و به لحاظ شدت خسارت اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دامک و فرآورده های دامی محسوب می شود گفت: این طرح از دوم دی ماه جاری در استان آغاز شده و به مدت 40 روز اجرا می شود.

وی افزود: در اجرای این مرحله از طرح واکسیناسیون که در واحدهای سنتی ، روستایی و مناطق عشایری استان با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود حدود یک میلیون راس دام سبک و سنگین بصورت رایگان علیه بیماری تب برفکی واکسینه خواهند شد.

مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی عامل اصلی ابتلای دام ها به بیماری تب برفکی را جابجایی غیر مجاز دامها و عدم رعایت اصول بهداشتی عنوان کرد و تصریح کرد:نظارت دقیق بر فعالیت اکیپ های مایه کوبی و رعایت نکات بهداشتی در انجام واکسیناسیون از جمله اقدامات این ادره کل برای نتیجه بخشی هر چه بهتر این طرح است.