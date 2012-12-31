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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۰۱

حسینی در گفتگو با مهر:

مرحله دوم واکسیناسیون دام علیه تب برفکی در استان مرکزی آغاز شد

مرحله دوم واکسیناسیون دام علیه تب برفکی در استان مرکزی آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از آغاز مرحله دوم اجرای طرح واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی در استان خبرداد.

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیماری تب برفکی ،یک بیماری عفونی و واگیردار است و به لحاظ شدت خسارت اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دامک و فرآورده های دامی محسوب می شود گفت: این طرح از دوم دی ماه جاری در استان آغاز شده و به مدت 40 روز اجرا می شود.

وی افزود: در اجرای این مرحله از طرح واکسیناسیون که در واحدهای سنتی ، روستایی و مناطق عشایری استان با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود حدود یک میلیون راس دام سبک و سنگین بصورت رایگان علیه بیماری تب برفکی واکسینه خواهند شد.

مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی عامل اصلی ابتلای دام ها به بیماری تب برفکی را جابجایی غیر مجاز دامها و عدم رعایت اصول بهداشتی عنوان کرد و تصریح کرد:نظارت دقیق بر فعالیت اکیپ های مایه کوبی و رعایت نکات بهداشتی در انجام واکسیناسیون از جمله اقدامات این ادره کل برای نتیجه بخشی هر چه بهتر این طرح است.

کد مطلب 1780085

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