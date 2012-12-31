  1. سیاست
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۸:۳۸

پیام تسلیت صالحی در پی شهادت تعدادی از زائران امام رضا (ع) در پاکستان

وزیر امور خارجه کشورمان طی پیامی حادثه تروریستی حمله به اتوبوس های حامل زائرین پاکستانی حرم حضرت ثامن الحجج (ع) در شهر کویته پاکستان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی در این پیام شهادت بیش از 30 زائر پاکستانی در این حادثه را به دولت و ملت پاکستان و بازماندگان قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحین سلامتی و شفای عاجل مسئلت کرد.  
 

