همایش شعر عاشورایی در شهر ساوه برگزار می شود

حجت الاسلام حسن صلاحی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در آستانه اربعین حسینی (ع) همایش شعرعاشورایی با حضورشعرای کشوری، استانی و شهرستانی در 12 دی ماه سال جاری برگزارمی گردد.
وی بیان داشت: این برنامه با هدف ترغیب و تشویق شعرا به سرودن شعرهای آئینی مانند سوگ سرایی، مرثیه سرائی، نوحه گویی و.... اجرا می شود.
رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ساوه در پایان خاطرنشان کرد: این همایش با همکاری انجمن ادبی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در سالن سلمان ساوجی این شهرستان برگزارمی گردد.
ساوه – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساوه از برگزاری هشتمین همایش شعرعاشورایی با حضور شعرای فرهیخته کشوری در ساوه خبرداد.
