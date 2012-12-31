همایش شعر عاشورایی در شهر ساوه برگزار می شود

حجت الاسلام حسن صلاحی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در آستانه اربعین حسینی (ع) همایش شعرعاشورایی با حضورشعرای کشوری، استانی و شهرستانی در 12 دی ماه سال جاری برگزارمی گردد.



وی بیان داشت: این برنامه با هدف ترغیب و تشویق شعرا به سرودن شعرهای آئینی مانند سوگ سرایی، مرثیه سرائی، نوحه گویی و.... اجرا می شود.



رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ساوه در پایان خاطرنشان کرد: این همایش با همکاری انجمن ادبی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در سالن سلمان ساوجی این شهرستان برگزارمی گردد.