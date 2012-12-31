۱۱ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۷

در آستانه اربعین

همایش شعر عاشورایی در شهر ساوه برگزار می شود

ساوه – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساوه از برگزاری هشتمین همایش شعرعاشورایی با حضور شعرای فرهیخته کشوری در ساوه خبرداد.

حجت الاسلام حسن صلاحی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در آستانه اربعین حسینی (ع) همایش شعرعاشورایی با حضورشعرای کشوری، استانی و شهرستانی در 12 دی ماه سال جاری برگزارمی گردد.

وی بیان داشت: این برنامه با هدف ترغیب و تشویق شعرا به سرودن شعرهای آئینی مانند سوگ سرایی، مرثیه سرائی، نوحه گویی و.... اجرا می شود.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ساوه در پایان خاطرنشان کرد: این همایش با همکاری انجمن ادبی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی در سالن سلمان ساوجی این شهرستان برگزارمی گردد.

