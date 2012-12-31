  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۰

امانی:

سامانه حمل و نقل روستایی آبادان ساماندهی شد

سامانه حمل و نقل روستایی آبادان ساماندهی شد

آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری آبادان گفت: سامانه حمل و نقل روستایی آبادان به منظور رفاه حال مسافران روستاهای این شهرستان ساماندهی شد.

ایرج امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح ساماندهی حمل و نقل روستایی از اواخر سال 89 به مرحله اجرا درآمده است، افزود: شناسایی روستاها، ظرفیت آنها، تعداد خودروهای فعال در مسیر روستاها تا شهر و بالعکس و تعداد راننده ها از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای این طرح بود.

وی اظهار کرد: اطلاعات به دست آمده پس از تکمیل وارد سامانه شد و کارتهای شناسایی برای رانندگان صادر شد. همچنین صدور کارتهای سوخت این رانندگان نیز در دست اقدام است.

رئس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری آبادان تصریح کرد: در زمان حاضر به منظور رفاه حال روستائیان برای تردد به شهر، دو پایانه روستایی یکی در روستای منیوحی (به عنوان روستای کلیدی برای سایر روستاها) و دیگری در خیابان هفتم احمدآباد آبادان ایجاد شده و حدود 100 راننده در مسیر اروندکنار به آبادان شناخته شدند و کار شناسایی رانندگان در سایر مسیرهای روستایی نیز در دست بررسی است که به زودی ساماندهی آنها نیز به پایان می رسد.

امانی یادآورشد: تعدادی از رانندگان متقاضی دریافت خودروهای ویژه (پلاک کرایه) برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدند.

وی گفت: پیش از این کار جابجایی مسافران به شکل پراکنده، ساماندهی نشده و با هر نرخ خود خواسته رانندگان انجام می شد ضمن آنکه متولی خاصی نیز در این خصوص وجود نداشت. با ساماندهی صورت گرفته رانندگان تحت یک نرخ مشخص و با استفاده از خودروهای با آرم مشخص و کارت سوخت همچون سایر حمل ونقل های برون و درون استانی و شهری ساماندهی و به ارائه خدمات به روستائیان می پردازند.

امانی تصریح کرد: از این پس حمل و نقل روستایی آبادان جزء حمل و نقل کشوری شناخته و محسوب می شوند.

روستائیان آبادان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف  مراتب را با شماره تماس 4433838 در میان گذارند.
کد مطلب 1780092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید