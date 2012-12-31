سامانه حمل و نقل روستایی آبادان ساماندهی شد

ایرج امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح ساماندهی حمل و نقل روستایی از اواخر سال 89 به مرحله اجرا درآمده است، افزود: شناسایی روستاها، ظرفیت آنها، تعداد خودروهای فعال در مسیر روستاها تا شهر و بالعکس و تعداد راننده ها از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای این طرح بود.

وی اظهار کرد: اطلاعات به دست آمده پس از تکمیل وارد سامانه شد و کارتهای شناسایی برای رانندگان صادر شد. همچنین صدور کارتهای سوخت این رانندگان نیز در دست اقدام است.

رئس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری آبادان تصریح کرد: در زمان حاضر به منظور رفاه حال روستائیان برای تردد به شهر، دو پایانه روستایی یکی در روستای منیوحی (به عنوان روستای کلیدی برای سایر روستاها) و دیگری در خیابان هفتم احمدآباد آبادان ایجاد شده و حدود 100 راننده در مسیر اروندکنار به آبادان شناخته شدند و کار شناسایی رانندگان در سایر مسیرهای روستایی نیز در دست بررسی است که به زودی ساماندهی آنها نیز به پایان می رسد.



امانی یادآورشد: تعدادی از رانندگان متقاضی دریافت خودروهای ویژه (پلاک کرایه) برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدند.



وی گفت: پیش از این کار جابجایی مسافران به شکل پراکنده، ساماندهی نشده و با هر نرخ خود خواسته رانندگان انجام می شد ضمن آنکه متولی خاصی نیز در این خصوص وجود نداشت. با ساماندهی صورت گرفته رانندگان تحت یک نرخ مشخص و با استفاده از خودروهای با آرم مشخص و کارت سوخت همچون سایر حمل ونقل های برون و درون استانی و شهری ساماندهی و به ارائه خدمات به روستائیان می پردازند.



امانی تصریح کرد: از این پس حمل و نقل روستایی آبادان جزء حمل و نقل کشوری شناخته و محسوب می شوند.



روستائیان آبادان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تماس 4433838 در میان گذارند.