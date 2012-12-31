نابینای کردستانی در آزمون کانون وکلا دادگستری رتبه 13 کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بهزیستی استان کردستان در این رابطه گفت: یکی از اهداف و برنامه های بهزیستی تحقق شعار دسترسی افراد کم بینا و نابینا به فرصت های برابر زندگی است و بسیار خوشحالیم که توانسته ایم با حمایت و پشتیبانی موجبات پیشرفت و ترقی این افراد را فراهم آوریم.

سید صباح قریشی افزود: علاوه بر صلاح یوسفی چهار برادر دیگر او که آنها هم نابینا و کم بینا هستند تحت پوشش و حمایت بهزیستی هستند و هر چهار نفر در حال حاضر در مقطح کارشناسی مشغول به ادامه تحصیل هستند.

وی اظهار داشت: تمام تلاش خود را در راستای حمایت از معلولین و نابینایان برای پیشرفت تحصیلی به کار گرفته ایم و امیدواریم بتوانیم زمینه پیشرفت یکایک جامعه هدف بهزیستی را فراهم آوریم.

گفتنی است "صلاح یوسفی" در کلاس پنجم ابتدایی دچار کم بینایی شدید شد و قادر به ادامه تحصیل در مدارس عادی نبود و همین امر، سبب دوری چند ساله او از تحصیل شد و پس از آن در مدارس استثنایی تحصیلات خود را ادامه داد و به دلیل نیاز شدید مالی و شرایط معلولیت، تحت پوشش بهزیستی کردستان قرار گرفت و پس از گذراندن مقاطع راهنمایی و دبیرستان، تحصیل در دانشگاه و کسب مدرک کارشناسی در رشته حقوق را آغاز کرد.

برگزاری همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوء مصرف مواد مخدر در سقز

اداره بهزیستی شهرستان سقز با همکاری آموزش و پرورش این شهرستان برای دختران هنرستان عصمت اقدام به برگزاری همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سوء مصرف مواد مخدر در سالن اجتماعات کانون شهید بهشتی سقز کرد.

این همایش با همکاری آموزش و پرورش در راستای آگاه سازی دانش آموزان و با حضور روسای اداره ارشاد اسلامی، شبکه بهداشت، مسئول روابط عمومی انجمن معتادان گمنام (NA)، پلیس پیشگیری و جمعی از معلمان برای دانش آموزان هنرستان عصمت برگزار شد.

کارشناس ارشد مشاوره بهزیستی شهرستان سقز به عنوان مدرس در این همایش به اهمیت نحوه ارتباط والدین و اطرافیان با فرزندان و کودکان که از حساسیت خاصی برخوردار است، پرداخت.

عادل کریمی گفت: دانش آموزان باید با مفهوم خودپنداره آشنا و آموزش های لازم را برای تقویت آن فرا گرفته و اثرات مخربی را که رفتار والدین بر کودکان می گذارد به آنها گوش زد کرد.

کارشناس امور فرهنگی واحد پیشگیری بهزیستی شهرستان سقز نیز با ارائه آمار اعتیاد در جهان و ایران، در مورد دلایل روی آوری جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و شیوه مبارزه با اعتیاد و درمان مطالبی را عنوان کرد.

محمد فرجی حصار اظهار داشت: از دیدگاه روان پزشکی و پزشکی، فرد معتاد یک بیمار است و بیماری وی مانند سایر بیماری ها نیاز به درمان و مراقبت های ویژه دارد.

وی ادامه داد: باید بدانیم در پیشگیری اولیه چگونه فرزندان خود را از همان دوران کودکی تربیت کنیم تا در نوجوانی، جوانی و سنین دیگر گرفتار اعتیاد به مواد مخدر نشوند.

کارشناس امور فرهنگی واحد پیشگیری بهزیستی شهرستان سقز یادآور شد: همان گونه که کودکان خود را در برابر بعضی بیماری های مسری واکسینه می کنیم و یا با رعایت اصول بهداشت جسمی، خانوادگی و محیط سعی می کنیم که فرزندان خود را از ابتلا به بعضی بیماری ها ایمن سازیم، برای پیشگیری از اعتیاد نیز باید به صورت منظم فعالیت هایی را انجام داد.