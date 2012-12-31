سی و چهارمین سالگرد شهدای 10 دی 57 ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین، رحیم زمانی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، دکتر سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان و رؤسای ادارات و نهادهای شهرستان ورامین و مردم شهید پرور منطقه، شامگاه یکشنبه در حسینیه ثارالله واقع در مزار شهدای گمنام برگزار شد.

در این مراسم ابتدا رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران گفت: تمام روزهای سال 57 صحنه تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه رژیم سفاک پهلوی بود اما روز دهم دی ماه با تمام روزهای دیگر متفاوت شد؛ در این روز مردم مؤمن و مذهبی ورامین فریاد مرگ بر شاه سر داده و به خیابان ها ریختند و خون خود را تقدیم انقلاب اسلامی و امام(ره) عزیز کردند.

حجت الاسلام سید محسن محمودی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی افزود: هدف از برگزاری این مراسم‌ها انتقال فرهنگ شهادت به نسل آینده است، نسل ما که نسل انقلاب بود با حجم فراوانی از دشمنی‌های افراد مواجه شد و این همه بحران جلوی راه ما بود، بنابراین باید نسل آینده هوشیار باشد تا در برابر حملات مستکبران سربلند بیرون بیایند.

وی با بیان اینکه وظیفه متولیان تربیتی سنگین است، افزود: باید دبیران و معلمان همت بیشتری در زمینه تربیت دانش ‌آموزان کنند؛ برای کسانی که ندیده‌اند لمس 10 دی سخت است، لمس معنی خفقان دشوار است، افرادی که ادعا می‌ کنند در کشور آزادی نیست، یا نمی‌ دانند یا خود را به نادانی می‌ زنند چرا که در دوران طاغوت حتی زن و شوهر در منزل خود جرأت نداشتند ضد رژیم صحبت کنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم 9 و 10 دی ورامین ادامه داد: در 10 دی 57 بهترین جوانان این منطقه را به رگبار بستند، نباید یاد شهدا را فراموش کنیم، بدانیم عزت و عظمت ما برگرفته از شهداست؛ اگر این‌ طور شد، آن‌ وقت دشمنان ما همواره ناکام خواهند ماند.

حجت الاسلام محمودی عنوان کرد: خون این شهدای گرانقدر، انقلاب اسلامی را بیمه کرده است و همین خون های پاک اجازه نخواهند داد انقلاب از مسیر خود منحرف شود.

وی خطاب به فتنه گران گفت: فتنه گران 88 و نیز افرادی که امروز سر می جنبانند و در پی ایجاد یک فرصت برای بهره برداری و فتنه گری در کشور هستند، بدانند که اگر مجددا بخواهند ایجاد فتنه نمایند مردم مؤمن و شهیدپرور دوباره به میدان خواهند آمد و بر دهان آنها خواهند کوبید.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران نیز در این مراسم گفت: دشمن و باطل همواره هست و تا باطل هست جنگ بین حق و باطل وجود خواهد داشت، در همین عصر و زمان خود ما ببینید هشت سال جنگ را به ما تحمیل کردند ولی شکست خوردند، در سال 88 هم هرچه در توان داشت به کار گرفتند تا نظام اسلامی را از پای در آورند اما نتوانستند.

رحیم زمانی افزود: 9 دی که خنثی کننده فتنه بود، مخلوق ایمان، اخلاص، خون شهدا و صداقت در عمل و کردار مقام عظمای ولایت بود وگرنه فتنه خاموش نمی شد.

وی تأکید کرد: دشمن تمام تئوری های خود را در فتنه علیه انقلاب اسلامی بکار بست اما جواب نداد، غربی ها با تمام توان حامی فتنه گران بودند؛ زمانی که اوباما یا نخست وزیر فلان کشور می آید پشت تریبون از فتنه گران حمایت می کند، برنامه ریزی شده بوده و برنامه ها به آنها گفته بود که کار جمهوری اسلامی تمام است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اضافه کرد: سران فتنه هم به منافع ملی و هم منافع اسلامی این کشور خیانت کردند، به امام(ره) و عاشورا و شهدا توهین کردند، نوک پیکان حملات هم دانش آموزان و قشر جوان جامعه بودند.

وی تصریح کرد: باید مراقب باشیم تا ارزش های ما رنگ نبازد، اعتقادات ما رنگ نبازد، اندیشه های ولایت همواره فصل الخطاب ما بماند، بصیرت و آگاهی خود را بالا ببریم تا در فتنه ها دچار مشکلات نشویم.