توصیف و تفسیر عکس نباید با یکدیگر جابجا شود

آرش آبخو عکاس و نویسنده فعال آبادانی در گفتگو خبرنگار با مهر گفت: متاسفانه بیشتر کسانی که اهل نوشتن هستند و قلم توانایی هم دارند در مقوله نگاه به عکس راه را به خطا می روند.

وی با اشاره به اینکه این دسته از افراد جای توصیف و تفسیر را جابجا می کنند، افزود: منتقدان و مخاطبان به جای توصیف عکس، آن را تفسیر می کنند در حالیکه مقوله تفسیر، مختصات و تعاریف خاص خود را دارد.



آبخو با تاکید بر لزوم شناخت دو مقوله توصیف و تفسیر عکس اظهار کرد: نگاه به عکس حاوی قضاوتی است که از پیش فرضهای اجتماعی مخاطب یا منتقد ناشی می شود.



این هنرمند عکاس همچنین به انواع تفسیرها اشاره کرد و تصریح کرد: تفسیر در شکلهای مختلف همچون نیت گرایانه، نشانه شناسانه، مارکسیستی، فرمالیستی، زندگینامه و تاثیرات سبک شناسانه صورت می گیرد.



آبخو از دید عکاس به عنوان دیگر مباحث مهم در عکاسی ذکر کرد و یادآورشد: چشم عکاس در شناخت و تعقیب سوژه ها باید تربیت شود زیرا این چشم عکاس است که انتخاب می کند، پرداخت می کند و می سازد.



وی به شهود خاص بصری نیز اشاره کرد و خودآگاهی و ناخودآگاهی در کار عکاسی را نیز مهم دانست و گفت: البته عکاس حرفه ای قبل از مواجهه با موضوع به آن فکر می کند.

