  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

آبخو:

توصیف و تفسیر عکس نباید با یکدیگر جابجا شود

توصیف و تفسیر عکس نباید با یکدیگر جابجا شود

آبادان – خبرگزاری مهر: یکی از هنرمندان عکاس آبادانی گفت: منتقدان و مخاطبان به جای توصیف عکس، آن را تفسیر می کنند.

آرش آبخو عکاس و نویسنده فعال آبادانی در گفتگو خبرنگار با مهر گفت: متاسفانه بیشتر کسانی که اهل نوشتن هستند و قلم توانایی هم دارند در مقوله نگاه به عکس راه را به خطا می روند.

وی با اشاره به اینکه این دسته از افراد جای توصیف و تفسیر را جابجا می کنند، افزود: منتقدان و مخاطبان به جای توصیف عکس، آن را تفسیر می کنند در حالیکه مقوله تفسیر، مختصات و تعاریف خاص خود را دارد.

آبخو با تاکید بر لزوم شناخت دو مقوله توصیف و تفسیر عکس اظهار کرد: نگاه به عکس حاوی قضاوتی است که از پیش فرضهای اجتماعی مخاطب یا منتقد ناشی می شود.

این هنرمند عکاس همچنین به انواع تفسیرها اشاره کرد و تصریح کرد: تفسیر در شکلهای مختلف همچون نیت گرایانه، نشانه شناسانه، مارکسیستی، فرمالیستی، زندگینامه و تاثیرات سبک شناسانه صورت می گیرد.

آبخو از دید عکاس به عنوان دیگر مباحث مهم در عکاسی ذکر کرد و یادآورشد: چشم عکاس در شناخت و تعقیب سوژه ها باید تربیت شود زیرا این چشم عکاس است که انتخاب می کند، پرداخت می کند و می سازد.

وی به شهود خاص بصری نیز اشاره کرد و خودآگاهی و ناخودآگاهی در کار عکاسی را نیز مهم دانست و گفت: البته عکاس حرفه ای قبل از مواجهه با موضوع به آن فکر می کند.
 
کد مطلب 1780101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید