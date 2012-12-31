۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۰۹

برودت هوا موجب شد/

مصرف گاز در استان به بیش از 15 میلیون متر مکعب در روز رسید

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت گاز استان مرکزی گفت: برودت هوا در چند روز اخیر باعث بالارفتن مصرف گاز در بین مشترکین شده، به نحوی که مصرف مشترکین به 15 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.

محسن کهوند در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه دراستان 420 هزار مشترک از گاز طبیعی استفاده می کنند گفت: با توجه به برودت هوا مصرف گاز در استان بیش از 15 میلیون متر مکعب در روز رسیده است که می طلبد مردم در مصرف گاز صرفه جویی تا حد امکان صرفه جویی کنند.

وی اضافه کرد:  با رعایت نکات ساده می توان مصرف گاز را 15 تا 20 درصد کاهش داد که ضمن کاهش هزینه خانوار باعث توزیع عادلانه و پایدار گاز در استان و کشور خواهد شد .

کهوند همچنین اظهار داشت: تنظیم دمای منزل بین 18 تا 21 درجه، استفاده از لباس های مناسب ، پوشاندن منافذ خروج انرژی گرمایی از خانه ها و استفاده از پرده ضخیم و پوشیده برای پنجره ها می تواند مصرف گاز را تا 20 درصد کاهش دهد .

سرپرست شرکت گاز استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام شهرهای استان و 621 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند .

