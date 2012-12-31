سرای روزنامه نگاران بهمن ماه در اهواز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر، هدف از تاسیس این سرا را تامین محل برگزاری جشنواره ها، همایشها و نمایشگاه های تخصصی برای روزنامه نگاران عنوان کرد و افزود: این امر سطح گفتگوی جامعه مطبوعاتی و رسانه ای استان خوزستان را افزایش و موجبات وفاق و همدلی خانواده مطبوعات خواهد شد.

سپهر، سرای روزنامه نگاران ایران را فرصتی برای نمایش بضاعت واقعی مطبوعات ایران اسلامی قلمداد و ایجاد محیطی صمیمی و بانشاط برای دیدار و تبادلات فکری روزنامه نگاران با یکدیگر و تقویت زمینه های همکاری و هم اندیشی آنها، ایجاد محلی برای انتقال تجربیات استادان و محققان علوم ارتباطات، ایجاد کانون تجمع و هم افزایی توان مطبوعات استان، تشکیل باشگاه های تخصصی با استفاده از ظرفیت دنیای مجازی (سایت سرای روزنامه نگاران) برای اهالی رسانه را از دیگر اهداف تاسیس سرای روزنامه نگاران استان خوزستان عنوان کرد.



سپهر افزود: در اکثر استان های کشور این مجموعه با حضور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شده و تسهیلاتی برای آن قرار داده اند، ما هم برای اینکه از قافله مطبوعات کشور عقب نباشیم و چون استان خوزستان از لحاظ کمی و کیفی در عرصه مطبوعات جزء سه استان برتر کشور است، در بهمن ماه سال جاری این فضا را در استان افتتاح می کنیم.

