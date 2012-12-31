جلوگیری از تحریف دین، مهمترین رسالت شورای هیئت های مذهبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در این باره اظهارداشت: هیئت های مذهبی وظیفه زنده کردن محبت اهل بیت (ع) در دل‌ها و گسترش تفکر شیعی و جلوگیری از انحرافات را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: هیئت های مذهبی باید قبل از هیئت گردانی و اجرای برنامه‌ها در جهت بصیرت در دین تلاش کنند و مرزبان دین مبین اسلام باشند.

نعمت اللهی، با اشاره به اهمیت و جایگاه شورای هیئت های مذهبی افزود: برگزاری مراسم و احیای مناسبت‌ های ملی و مذهبی در طول سال وظیفه این شورا نیست، بلکه شورای هیئت های مذهبی باید برای ساماندهی و اصلاح، آموزش، تغذیه فکری و جلوگیری از بدعت‌ها و خرافه‌ ها در هیئت های مذهبی تلاش کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین بیان کرد: فراهم کردن بسترهای توسعه دین و تبیین زیبایی های معارف اسلامی برای جوانان از دیگر رسالت های شورای هیئت های مذهبی است.

وی، با بیان اینکه امروزه هزینه های دشمن در راستای توسعه فرهنگ بیگانه و غربی و تحریف اعتقادات جوانان با هزینه های تسلیحاتی آنان برابری می کند عنوان کرد: شوراهای هیئت های مذهبی با انجام برنامه ‌ریزی ‌ها و آسیب ‌شناسی، نقش بسزایی در مقابله با این توطئه‌ ها دارند.

نعمت اللهی یادآورشد: بسیاری از چالش‌ها و مشکلات فرهنگی جامعه از عدم بصیرت در دین نشأت می گیرد که آموزش نیروهای آگاه در هیئت های مذهبی باید در دستور کار واحد تشکل‌های دینی و این شورا قرار گیرد.