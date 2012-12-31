ضیاء موحد شعر و فلسفه را با هم جمع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن تولد هفتاد سالگی ضیاء موحد به همت مرکز فرهنگی شهر کتاب شب گذشته 10 دی با حضور جمعی از اهالی فلسفه و ادبیات در این مرکز برگزار شد. محمدعلی موحد، شهین اعوانی، منوچهر بدیعی، حسین معصومی همدانی، یوسف اباذری و محمود یوسف‌ثانی سخنرانان این برنامه بودند.

محمدعلی موحد در این نشست از علی اصغر محمدخانی مدیر فرهنگی شهر کتاب و برگزارکننده این نشست تشکر کرد و گفت: چنین نشست‌هایی یک رویداد است. مولانا نیز از حکمت رویدادها سخن گفته است و در واقع حکمت رویدادها و تفکر در آن بزرگترین هنر مورخ نیز هست، زیرا مورخ تنها نباید به ثبت وقایع بپردازد، بلکه باید به حکمت آن نیز پی ببرد.

وی افزود: چند ماه پیش جلسه‌ای شبیه این جلسه برای من برگزار شده بود که البته فرقی با نشست امروز نیز داشت. به اعتقاد من دوستان خواستند با برگزاری آن جلسه یک دلجویی از من بکنند، آن جلسه کوششی جوانمردانه برای تقویت روحیه من در دوران پیری بود، اما جلسه امروز در حالی برای آقای موحد برگزار می‌شود که ایشان در کمال سلامت و صلابت هستند که تا باد چنین بادا.

این پژوهشگر فلسفه و ادبیات ادامه داد: مراسم امروز برای آقای موحد حکم رجز خواندن برای پهلوانی را دارد که در اوج است و به او دست مریزاد می‌گویند. من دو سخن دارم یکی با آقای موحد و دیگری با دوستدارانش؛ به آقای موحد می‌گویم که وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی و سخنی که با دوستانداران او دارم این است که وی را بهترک دریابند، همان گونه که شمس به اطرافیان مولانا گفت که او را بهترک دریابید تا بعد از این خیره نمانید. «ک» که به بهتر چسبیده است تاکید بر بیشتر شناختن دارد.

موحد سپس به جمع بودن شعر و فلسفه در موحد اشاره کرد و گفت: جمع این دو همانقدر دشوار است که ماموریت اخضر ابراهیمی در آشتی دادن دو طرف مخاصم در سوریه. جمع میان فلسفه و شعر جمع میان رندی و پارسایی است.

منوچهر بدیعی مترجم و دوست نزدیک ضیاء موحد سخنران دوم بود. وی گفت: من در زمینه‌هایی که دکتر موحد تخصص دارد دانشی ندارم و بنابراین درباره این حوزه‌ها سخن نمی‌گویم، اما با اندک آشنایی که با دنیای شعر دارم باید بگویم که کتاب دکتر موحد درباره سعدی بهترین کتابی است که درباره این شاعر خوانده‌ام.

وی افزود: رابطه من و دکتر موحد و تاثیرگذاری او در جهان‌بینی من از سی سال پیش آغاز شد، زمانی که وی پس از اخذ درجه دکترا در رشته منطق از انگلستان بازگشته بود. تا شش سال هر هفته دوشنبه‌ها دو تا سه ساعت دکتر موحد به جمع دوستان ما فلسفه تحلیلی می‌آموخت. او به قدری این فلسفه را شیوا به ما آموخت که من تاکنون نظیر آن را ندیده‌ام. بیشتر از طریق ادبیات با فلسفه آشنا بودم و با منطق نیز آشنایی مختصری داشتم.

این مترجم حوزه ادبیات ادامه داد: موحد با کمال سخاوت دانشمندانه‌اش و آرامش عجیب و دوستی صمیمانه ما را در این شش سال با فلسفه تحلیلی آشنا کرد. به اعتقاد من کسی به اندازه موحد در ایران فرگه را نمی‌شناسد. او ما را با فلاسفه تحلیلی آشنا کرد و برای این منظور از روی مقالات و کتاب‌ها کپی برمی‌داشت و در اختیار ما قرار می‌داد. تشویق و مهربانی ایشان بود که سبب شد بتوانم مقالاتی را از فلاسفه تحلیلی ترجمه کنم و از این بابت بسیار مدیون موحد هستم.

بدیعی با بیان اینکه دوستی موحد یک دوستی بی غل و غش است، گفت: او دوستی‌اش را از خلال آموختن دانش به ما نشان داد. همه کتاب را بهترین دوست می‌دانند، اما من تصور می‌کنم که از دیدن دوستی مانند موحد است که من یاد کتاب می افتم.