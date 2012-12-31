  1. هنر
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

"روح باباتون زندست" جلوی دوربین رفت

"روح باباتون زندست" جلوی دوربین رفت

فیلم ویدیویی "روح باباتون زندست" به کارگردانی بابک روایی کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ویدیویی "روح باباتون زندست" به تهیه‌کنندگی مشترک بابک شعاعی و امید کاظمی پس از انجام مراحل تست گریم و لباس در لوکیشنی واقع در خیابان فرشته تهران کلید خورد.

این فیلم نوشته مهدی علمی‌نیا و یک کمدی اجتماعی است که داستان آن درباره جوانی است که علاقه زیادی به بازیگری دارد و طی یک تصادف با خودرو حمل جنازه برخورد کرده و..

مهدی امینی‌خواه، امیر غفارمنش، محسن زهتاب، روشنک عجمیان، آزیتا ترکاشوند، بهراد خرازی، اردشیر منظم، سیامک اشعریون، اسد الله یکتا، امید کاظمی و حسام بیگدلو بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

بازنویسی فیلمنامه را مهدی پاکار و بابک روایی برعهده دارند. دستیار اول کارگردان امیرعلی محمدی، برنامه ریز کامران خالقی، مدیر تصویربرداری سعید ستوده و مدیر صدابرداری نصیر خیری است. طراح چهره پردازی دانیال شعاعی، طراح صحنه و لباس حسین حاجی ابراهیمی، منشی صحنه مهتاب شهرابی، مدیر تولید نوید کاظمی، مدیر تدارکات فریبرز فاخریان و عکاس پروژه بهار گیویان است.

کد مطلب 1780109

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