"روح باباتون زندست" جلوی دوربین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ویدیویی "روح باباتون زندست" به تهیه‌کنندگی مشترک بابک شعاعی و امید کاظمی پس از انجام مراحل تست گریم و لباس در لوکیشنی واقع در خیابان فرشته تهران کلید خورد.

این فیلم نوشته مهدی علمی‌نیا و یک کمدی اجتماعی است که داستان آن درباره جوانی است که علاقه زیادی به بازیگری دارد و طی یک تصادف با خودرو حمل جنازه برخورد کرده و..

مهدی امینی‌خواه، امیر غفارمنش، محسن زهتاب، روشنک عجمیان، آزیتا ترکاشوند، بهراد خرازی، اردشیر منظم، سیامک اشعریون، اسد الله یکتا، امید کاظمی و حسام بیگدلو بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

بازنویسی فیلمنامه را مهدی پاکار و بابک روایی برعهده دارند. دستیار اول کارگردان امیرعلی محمدی، برنامه ریز کامران خالقی، مدیر تصویربرداری سعید ستوده و مدیر صدابرداری نصیر خیری است. طراح چهره پردازی دانیال شعاعی، طراح صحنه و لباس حسین حاجی ابراهیمی، منشی صحنه مهتاب شهرابی، مدیر تولید نوید کاظمی، مدیر تدارکات فریبرز فاخریان و عکاس پروژه بهار گیویان است.