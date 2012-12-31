به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت‌‌الله بهبودی مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری درباره کتاب «برای تاریخ می‌گویم» گفت: از مدتی پیش به این نتیجه رسیده‌ایم که ثبت و ضبط خاطرات دهه اول انقلاب مغفول مانده است. می‌بایست برای این برهه زمانی اقدامی صورت می‌دادیم. گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت توجه به حوادث سال‌های آغازین انقلاب را افزایش داد.

وی ادامه داد: 10 سال اول انقلاب که جنگ تحمیلی در آن واقع شده جزو سال‌های پر افت و خیز و پرحادثه تاریخ اخیر است.

مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری افزود: در ابتدا قصدمان این است که با دو کار روند نگارش خاطرات این دوران را شروع کنیم. اولین اثر خاطرات محسن رفیقدوست است. کتاب دیگر هم خاطرات جواد منصوری است که تحویل انتشارات سوره مهر شده است. این دو کتاب برای بازنمایی حوادث و رخدادهای ده سال اول انقلاب از زبان دو تن از شخصیت‌های حاضر و ناظر آن رویدادها در قالب خاطرات منتشر خواهند شد.

وی در ادامه درباره ویژگی کتاب «برای تاریخ می‌گویم» گفت: کتاب خاطرات محسن رفیقدوست از چند جهت اهمیت دارد. اول حوصله‌ای که تدوین‌گر این کتاب سعید علامیان به خرج داده است. رفیقدوست با اینکه مسئولیت اجرایی ندارد، ولی سرشان شلوغ است و ثبت این خاطرات از تدوین‌گر وقت طولانی گرفته است. سعید علامیان حدود سه سال برای ثبت و ضبط خاطرات رفیقدوست وقت گذاشت.

بهبودی ادامه داد: بعد از سه سال این کار به دفتر ارائه و تایید شد، ولی علامیان خواستیم که خاطرات 10-12 روز قبل از پیروزی انقلاب را که در آن رفیقدوست از مسئولان کمیته استقبال از حضرت امام(ره) بود، نیز ثبت و به این کتاب اضافه کند که این کار نیز صورت گرفت.

مدیر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی درباره ویژگی دوم این اثر اظهار کرد: ویژگی دوم این کار، صراحت لجهه و رک‌گویی رفیقدوست است که باعث جذابیت این اثر شده است. ویژگی سوم این خاطرات هم این است که رفیقدوست در قلب حوادث انقلاب و جنگ قرار داشته، ایشان به عنوان وزیر سپاه نقش مهمی در تدارکات جبهه به عهده داشت و خاطرات فراوان و زیبایی دارند که بر جذابیت این اثر افزوده است.

بهبودی در پایان درباره اینکه چقدر امکان این هست که با کارهای دفتر ادبیات و هنر مقاومت همپوشانی پیدا کند نیز اظهار کرد: ما قرار نیست وارد نگارش خاطرات جنگ شویم. چرا که این کار توسط دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری صورت می‌گیرد. در ثبت و ضبط خاطرات این دوره تاریخی، جنگ به عنوان یکی از حوادث آن دوران در کنار مسائل دیگری که در کشور رخ داده، قرار می‌گیرد.