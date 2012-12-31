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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۲

گرایلی:

وجود 45 پرونده موقوفات در محاکم قضایی خراسان جنوبی

وجود 45 پرونده موقوفات در محاکم قضایی خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از وجود 45 پرونده موقوفات در محاکم قضایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام  محمد طاهر گرایلی با بیان اینکه این پرونده ها شامل پرونده های حقوقی جریانی است، افزود: از مجموع این 45 پرونده 37 مورد مربوط به شهرستان بیرجند،6 مورد مربوط به شهرستان قاین، یک مورد مربوط به شهرستان فردوس و یک مورد دیگر آن مربوط به شهرستان بشرویه است.

صدور 22 رای به نفع موقوفات استان در سال 91

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی همچنین از صدور 22 رای به نفع موقوفات استان در 9 ماهه اول سال 91 خبر داد واظهار کرد:ازاین تعداد 15 مورد مربوط به شهرستان بیرجند و هفت مورد دیگر مربوط به شهرستان قاین بوده است.

وی افزود: نقش قوه قضائیه در احیای موقوفات و امور بقاع متبرکه حائز اهمیت بوده و همیاری و همکاری این قوه با اداره اوقاف و امور خیریه بیش از پیش ایجاد شده است.

 گرایلی با اشاره به اینکه وقف یک فرهنگ دینی است، اظهار داشت: برای احیا و شناسایی و احقاق حق موقوفات و بقاع متبرکه در شورای حقوق بیت‌المال حضور داریم که یکی از برنامه‌ های این شورا حفظ و نگهداری موقوفات است.

 وی با اشاره به اهمیت وقف در متون دینی و فرهنگ اسلامی و احادیث و روایات گفت: بیشتر موقوفات جامعه بر اساس نیات واقفان برای پاسداشت شعائر دینی و ترویج معارف اسلامی است و در صورتی که متصرفان و مستاجران زمین های موقوفه به مسئولیت شرعی و وظیفه دینی خود توجه داشته باشند، بسیاری از دعاوی مربوط به اوقاف خود به خود حل و فصل می شود.

حجت الاسلام گرایلی بیان کرد: وقف در اسلام جایگاه والایی دارد و دارای ویژگی های خاصی است که به نوبه خود در اجرای عدالت اجتماعی، از بین بردن فقر اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی و... موثر واقع می شود و خدمات ارزنده ای به کشور از لحاظ علمی، فرهنگی، دینی و اقتصادی ارائه می دهد.

کد مطلب 1780113

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