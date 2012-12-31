به گزارش خبرگزاری مهر، بخشهای مختلف این سایت شامل «گفتوگو»، «گزارش خبری»، «گزارش تصویری»، «دیدگاه»، «از نگاه دیگران» و «دیگر رسانهها» بستر مناسبی را برای انعکاس مجموعه فعالیتهای این نماینده مجلس شورای اسلامی فراهم میکند. در کنار آن در بخش «صوت» و «فیلم» بناست که سیدمرتضی حسینی به طور دورهای به مردم حوزه انتخابیهاش گزارش دهد.
یکی از بخشهای جدید این سایت که پیشبینی میشود با استقبال بیشتری از سوی مخاطبان مواجه شود، بخش «نامهای به نماینده» است که کاربران اینترنت میتوانند با مراجعه به آن با این عضو کمیسیون فرهنگی به گفتگو بپردازند.
نشانیهای www.hoseinyar.ir، www.hoseinyar.com و www.hoseinyar.info برای دستیابی به پایگاه اطلاعرسانی این عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم قزوین اختصاص دارد.
