  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۴

دادبود در گفتگو با مهر:

پروازهای فرودگاه کلاله تا یکماه دیگر از سر گرفته می شود

پروازهای فرودگاه کلاله تا یکماه دیگر از سر گرفته می شود

آزادشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت: پروازهای فرودگاه کلاله در شرق استان تا یکماه آینده از سر گرفته می شود.

عبدالرضا دادبود در پیگیری خبرنگار مهر درباره راه اندازی پروازهای فرودگاه شرق استان گفت: مذاکراتی با شرکتهای هواپیمایی از جمله آسمان صورت گرفت.

وی با بیان اینکه مشکل فنی در فرودگاه نداریم اظهار داشت: در روزهای آینده نیز جلساتی با این شرکتها خواهیم داشت که اگر به توافق برسیم تا یکماه آینده فرودگاه کلاله کار خود را از سر می گیرد.

وی تأکید کرد: حاضریم بخشی از هزینه ها را برای برقراری پروازها در این فرودگاه تامین کنیم.

به گزارش مهر، فرودگاه کلاله پس از 16 سال رکود در اردیبهشت ماه سالجاری با حضور رئیس جمهور فعالیش را دوباره آغاز کرد اما دو ماه بعد پروازهایش غیرفعال شد و همچنان راکد است.

گلستان دو فرودگاه در گرگان و کلاله دارد.

کد مطلب 1780119

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید