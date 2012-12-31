پروازهای فرودگاه کلاله تا یکماه دیگر از سر گرفته می شود

عبدالرضا دادبود در پیگیری خبرنگار مهر درباره راه اندازی پروازهای فرودگاه شرق استان گفت: مذاکراتی با شرکتهای هواپیمایی از جمله آسمان صورت گرفت.

وی با بیان اینکه مشکل فنی در فرودگاه نداریم اظهار داشت: در روزهای آینده نیز جلساتی با این شرکتها خواهیم داشت که اگر به توافق برسیم تا یکماه آینده فرودگاه کلاله کار خود را از سر می گیرد.

وی تأکید کرد: حاضریم بخشی از هزینه ها را برای برقراری پروازها در این فرودگاه تامین کنیم.

به گزارش مهر، فرودگاه کلاله پس از 16 سال رکود در اردیبهشت ماه سالجاری با حضور رئیس جمهور فعالیش را دوباره آغاز کرد اما دو ماه بعد پروازهایش غیرفعال شد و همچنان راکد است.

گلستان دو فرودگاه در گرگان و کلاله دارد.