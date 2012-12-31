با5 برابر کردن یارانه ها بنزین لیتری 3هزار و گازوئیل هزار تومان می شود

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اجرای مرحله بعد هدفمندی یارانه ها که توسط رئیس جمهور مطرح شده است، گفت: آرزو داریم و از خدا می خواهیم که مردم پنج برابر از حذف یارانه بگیرند، اما به چه قیمتی این افزایش یارانه ها صورت گیرد؟ و این پنج برابر از کجا می آید؟ در واقع قیمت سوخت باید واقعی شود، به عنوان مثال بنزین لیتری سه هزار تومان و گازوئیل لیتری بالای یکهزار تومان خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کارخانه های صنعتی متعددی در اطراف تهران وجود دارد، شخصاً برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی به آنجا مراجعه کرده ام که این کارخانه ها با بدهی زیاد برق مواجه هستند که با مراجعه به این کارخانه ها در مورد تقسیط فیشهای برق آنها اقدام می کنیم، حال اگر دوباره افزایش حاملهای انرژی صورت گیرد، چه بلایی برسر کارخانه ها می آید؟

افزایش پنج برابری درآمد از یارانه ها قدرت خرید مردم را کمتر می کند

افتخاری افزود: در حال حاضر افزایش پنج برابری درآمد از یارانه ها قدرت خرید مردم را کمتر می کند و روز به روز به بیکاری و واردات کالا می افزاید؛ هدفمندی یارانه ها باید گام به گام باشد، اگر یک بیمار به صورت طولانی مدت به بیهوشی برود به کما می رود، پس باید اجازه داد بحث هدفمندی یارانه ها آهسته آهسته اجرا شود.

افتخاری اظهار داشت: در بحث حذف یارانه ها می بایست به بسته حمایتی تولید و صنعت توجه می شد که بدین صورت نبوده است و در حال حاضر واحدهای تولیدی فاز توسعه را هم نمی توانند اجرا کنند؛ ما به دولت برای ارائه بودجه 92 کمک می کنیم که در آن دامپروری، کشاورزی و آمایش سرزمین دیده شود.

اجرای کامل هدفمندی یارانه ها از راههای تقویت تولید ملی است

وی یکی از راههای تقویت تولید ملی را اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: اصلاح استاندارد تولیدات داخلی و فرهنگسازی برای مصرف این تولیدات نیز عواملی هستند که به تقویت تولید ملی کمک می کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشور ما از نیروی جوان تحصیلکرده برخوردار است و با وجود اعمال تحریم ها شرایط خوبی برای تولید محصولات و کالاهای مرغوب و باکیفیت دارد.

وی با تأکید بر اینکه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازمند یک عزم و اراده ملی است، افزود: برای عملی کردن این شعار مهم باید تولیدکنندگان در جهت تولید کالا و محصولات کیفی تر توجه کنند و مردم نیز مصرف تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.

این نماینده مجلس هشتم و نهم با بیان اینکه به موجب قانون هدفمندی یارانه ها باید ۳۰درصد منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید اختصاص یابد، گفت: اگر این قانون به درستی اجرا شود، می تواند اثرات بسیار مفیدی در تولید ملی برجا بگذارد.