جامعه ادبی، فلسفی و ریاضی ایران وامدار موحد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن تولد هفتاد سالگی ضیاء موحد، استاد پیشکسوت منطق و شاعر شب گذشته 10 دی به همت مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

حسین معصومی همدانی، عضو هیات علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران و دوست و همکار موحد در این نشست گفت: دوستی من و موحد به سی سال پیش بازمی‌گردد، زمانی که او تازه از انگلستان بازگشته بود و با تعطیلی دانشگاه‌‌ها در ایران مواجه شده بود و به دنبال جایی می‌گشت که به عده‌ای منطق درس بدهد. ما در نشر دانشگاهی فرصت را غنیمت شمردیم و نخستین کلاس او در این مرکز تشکیل شد.

وی موحد را سرآغاز جدیدی در منطق ایران دانست و گفت: اگر کسی بخواهد تاریخ منطق را در ایران بنویسد، نوشته شدن «منطق صورت» مرحوم مصاحب و سپس بازگشتن دکتر موحد و شروع تدریس او در ایران دو اتفاق مهم قلمداد می‌شوند. غالب کسانی که در ایران منطق آموخته‌اند، باواسطه یا بی‌واسطه از شاگردان موحد بوده‌اند.

معصومی همدانی افزود: می‌خواهم به نسبت موحد با منطق گذشته بپردازم. ما در منطق و شعر میراث بزرگی داریم. منطق قدیم تا همین اواخر تنها صورت ممکن منطق شمرده می‌شد. ظهور منظومه منطقی جدید در ایران بی‌شباهت به ظهور شعر نو نبود. البته دعوای شعر قدیم و جدید تمام شده است، در حالی که دعوای منطق جدید و قدیم حتی درست طرح نشده است که بخواهد نتیجه‌ای را در پی داشته باشد. منطق جدید برخلاف شعر جدید که به صورت یک موج درآمد، تنها در حد یک نظام دانشگاهی باقی ماند.

وی یادآوری کرد: درباره منطق جدید تصور می‌شد که منطق چیزی نیست جز ابزاری برای بیان استدلال‌های منطقی یعنی بیان همان چیزهای قدیمی. موحد از نخستین کسانی بود که در رفع این سوءتفاهم کوشش کرد. کتاب او «درآمدی بر منطق» جدید که در جریان نوشته شدن آن بودم، نخستین کتابی است که نه تنها به کار دانشجوی فلسفه می‌آید، بلکه برای دانشجویان ریاضی نیز مفید است. او در این کتاب معنای منطق جدید را بیان کرد. موحد برای این کار در منطق قدیم نیز دقیق شده است. او در عین حال که بنایی جدید را در منطق درانداخت، هیچگاه نگاه تحقیرآمیز به گذشته ندارد.

معصومی همدانی ادامه داد: موحد به همان اندازه که وقتی یک شعر جدید زیبا می‌خواند، هنگام خواندن شعری از شاعری قدیمی نیز به وجد می‌آید. با وارد شدن به اتاق موحد متوجه می‌شویم که او در حال بیان کردن یکی از اشعار قدیمی است. در واقع او چنین نسبتی با گذشته دارد. شعر در هر قالبی که باشد موحد را متاثر می‌کند.

وی افزود: به اعتقاد موحد شعر و منطق قدیم دیگر نمی‌توانند زنده باشند زیرا عناصر زنده بودنشان را به منطق و شعر جدید داده‌اند. وامی که جامعه ادبی، فلسفی و ریاضی ایران به موحد دارد بسیار بزرگ است. موحد کسی است که حسابش با خودش تا حدود زیادی روشن است و به همین دلیل راحت حرفش را می‌زند.

شهین اعوانی، عضو هیات علمی موسسه حکمت و فلسفه و همکار ضیاء موحد سخنران دیگر این مراسم بود. وی گفت: من آقای موحد را به عنوان کسی که بیست و هفت سال همکار اوست می‌شناسم. بعضی چیزها ضد می‌نمایند اما وقتی مصداق عینی جمع اضداد را می‌یابیم به اشتباه بودن این تصور پی می‌بریم. فیزیک سپس فلسفه تحلیلی و پس از آن منطق جدید چندان ضد هم نیستند اما افزودن شعر و احساسات شاعرانه به این جمع در واقع اجتماع اضداد را تداعی می‌کند و ممتنع بودن این جمع را از میان می‌برد.

وی سپس به دقت علمی موحد در انجام تحقیقات اشاره کرد و گفت: او در انجام یک تحقیق علمی هیچگاه تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی قرار نمی‌گیرد و جاذبه علمی کار او به قدری قوی است که هیچ چیز مزاحم او نخواهد شد.

این مدرس فلسفه اخلاق، شعر خلاق، زبان عاطفی، روح لطیف، فکر منطقی، شوخ‌طبعی ظریف، مطالعه نظام‌مند، روی گشاده و در عین حال توجه به فرهنگ سرزمین خویش و همچنین جوانان سرزمینش را از دیگر ویژگی‌های موحد برشمرد.

وی ادامه داد: موحد به آن چه می‌داند عمل می‌کند و این از ممیزه‌های اوست. ذهن خلاق در فکر، زبان و سبک شعر او سبب استقلال فکری او شد. هیچگاه ندیدم که او از کسی پیروی کند یا متأثر از سبک دیگری شود. هیچ وقت ندیده‌ایم که او برای خوشایند کسی شعری یا حتی جمله‌ای بگوید. در دوره همکاری‌ام با او شاهد بوده‌ام که دبیری دو همایش بین‌المللی را عهده‌دار بود، او در این همایش‌ها نشان داد که مدیر قابلی نیز هست. موحد در دوستی‌ها دیر پیوند می‌خورد، ولی دوستی‌های پایداری برقرار می‌کند.