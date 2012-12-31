  1. ورزش
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۵

کشوری به مهر خبر داد:

بازیکنان صبا اخراج نمی‌شوند/ از تساوی با ذوب‌آهن راضی نیستم

سرپرست باشگاه صبای قم با بیان اینکه دو بازیکن این تیم که به خاطر عدم رعایت مسائل انضباطی از سوی مرفاوی کنار گذشته شده‌اند، اخراج نمی‌شوند، گفت: بعد از تشکیل کمیته انضباطی درباره حامد لک و محسن بیات تصمیم می‌گیریم.

رضا کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتقاد صمد مرفاوی از دو بازیکن صبا و کنار گذاشتن محسن بیات و حامد لک، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دو بازیکن به مسائل نظم و انضباط تیم بی‌توجه بودند و در تمرینات بازیگوشی کردند! به هر حال جلسه کمیته انضباطی باشگاه تا دو روز دیگر تشکیل می‌شود تا درباره آنها تصمیم بگیریم.

وی درباره احتمال اخراج این بازیکنان هم تاکید کرد: فکر نمی‌کنم لک و بیات اخراج شوند. ما باید در جلسه‌ای که آنها هم حضور دارند صحبت‌هایشان را بشنویم و بعد از آن رای خود را صادر کنیم.

سرپرست باشگاه صبا همچنین با اشاره به تساوی صبا برابر ذوب آهن خاطرنشان کرد: از نتیجه راضی نیستم ولی تیم ما خوب بازی کرد. متاسفانه در این بازی میلاد نوری هم یک پنالتی از دست داد. انگار قرار است هر بازیکنی که به برنامه 90 می‌رود، بعد از آن به مشکل بخورد.

تیم‌های فوتبال صبای قم و ذوب آهن اصفهان روز گذشته (یکشنبه) در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

