والایی «خلوت مدیر»‌ را از نیستان پس گرفت/ سوره مهر؛ ناشر بعدی

علیاکبر والایی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: من مدتی پیش نامه درخواست این موضوع را هم به انتشارات نیستان و هم سوره مهر دادهام و میدانم که این کار در شرف انجام است، اما نمیدانم دقیقا در چه مرحلهای است.
وی درباره دلیل سپردن این کتاب به انتشارات سوره مهر گفت: وقتی که کتاب را به نیستان سپردم، انتظار میرفت کتاب به چاپهای بعدی برسد، ولی این اتفاق نیفتاد. دلیلش هم ضعفی بود که در پخش و توزیع وجود داشت و دلایل دیگری که ناشر دارد. بنابراین دیدم صلاح نیست کتاب در نیستان بماند.
این نویسنده ادامه داد: بنابراین با صحبتهایی که با آقایان سیدمهدی شجاعی و امیرحسین فردی داشتم، دیدیم بهتر است کتاب به سوره مهر، حوزه هنری و در واقع زادگاه اصلیاش یعنی کارگاه رمان و داستان حوزه هنری برگردد. سوره مهر قبلا هم میخواست که کتاب را چاپ کند، ولی به دلایلی با این کار موافقت نکردم و انتشارات نیستان کتاب را چاپ کرد.
والایی گفت: طی مدتی که نامه درخواست انتقال کتاب را دادهام تا امروز، به شدت مشغول نوشتن هستم، ولی زیاد فرصت نکردم بپرسم که کار به کجا رسیده است؛ بنابراین نمیتوانم زمان دقیقی را برای انتشار کتاب توسط سوره مهر اعلام کنم.
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