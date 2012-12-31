به گزارش خبرگزاری مهر، فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در کنار سخنان گهر بار امام راحل (ره) در طول سالیان استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشور همواره چراغ راه مسئولان و مردم بیدار و همیشه در صحنه بوده است که شایسته دقت، تأمل و مراقبت زیادی می باشد.

رهبر انقلاب در طول سال 1388 و در فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری به مناسبتهای مختلف در جمع اقشار گوناگون بیاناتی ایراد کردند که در روشن شدن ماهیت واقعی فتنه گران و پراکنده شدن برخی فریب خوردگان از اطراف آنها بسیار مؤثر بود و ملت هوشیار ما با دقت در فحوای کلام ایشان به نقش تأثیرگذار ولایت در ایجاد بصیرت، هدایت و راهبری جامعه اسلامی ایران پی برد.

قال الإمام المهدی (عج): «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله: در حوادث رخ داده، به راویان احادیث ما مراجعه کنید، همانا من حجت خدا بر شما و آنها حجت من بر شما هستند.» بدون تردید، همه انسان ها در عبور از حوادث فتنه گون، نیاز مبرم به راهنما و چراغ هدایتی دارند تا در کوران حوادث غبار آلود و غیر شفاف، خود را از آفات و مصایب روزگار در امان نگاه دارند. نایبان عام حضرت ولی عصر (عج) – امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری– به عنوان رهبران این انقلاب، چراغ های هدایت، در اتفاقات و حوادث انقلاب بوده اند.

مجموعه پیش رو قطعاتی از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره‌ حوادث بعد از انتخابات سال 1388 است که برای آشنایی بهتر نسل جوان با دیدگاه‌های معظم له و نقش و دقت نظر ایشان درباره مسائل و حوادث مختلف انتخاب شده‌اند.

نقشه‌ راه (88 قطعه از بیانات مقام معظم رهبری درباره‌ نقش بصیرت در فتنه‌ 88) به کوشش محمد مهدی کوثری به همت مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.