به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش تعداد خودروهای لوکس در کلانشهرهای کشور، تقاضا برای خرید بنزین سوپر هم در شهرهای بزرگ از ابتدای سال جاری تاکنون، با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سال گذشته به طور متوسط روزانه 2 تا 2.5 میلیون لیتر بنزین سوپر در کشور مصرف شده است اما از ابتدای سال جاری تاکنون، متوسط مصرف این فرآورده نفتی از مرز سه میلیون لیتر در روز عبور کرده است.

با این وجود در برخی از ایام سال همچون آغاز فصل بازگشایی مدارس و یا اوج‌گیری سفرهای تابستانی، مصرف بنزین سوپر به بیش از 4.5 میلیون لیتر در روز هم رسیده است.

این در حالی است که در یک هفته گذشته عرضه بنزین سوپر در اکثر جایگاههای کشور با کاهش روبرو شده است و به ویژه در جایگاه‌های شمال شهر تهران اکثر جایگاه‌ها بنزین سوپر را عرضه نمی‌کنند.

مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر با تائید کاهش عرضه بنزین سوپر، گفت: این کاهش عرضه مقطعی و موقتی است و به زودی عرضه بنزین سوپر در جایگاهها افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر تقاضا برای خرید بنزین سوپر در کلانشهرهای کشور بیش از شهرهای کوچک است، تصریح کرد: از این رو تمهیداتی برای عرضه بیشتر این فرآورده نفتی در جایگاه شهرهای بزرگ اندیشیده شده است.

کشکولی با یادآوری اینکه از روز گذشته دستوراتی برای عرضه بیشتر بنزین سوپر در جایگاههای تهران و برخی از کلانشهرها صادر شده است، بیان کرد: به زودی عرضه این محصول نفتی به حالت عادی باز می گردد.



عرضه بنزین سوپر افزایش یافت

ناصر رئیسی فرد رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور هم در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از روز گذشته عرضه بنزین سوپر در جایگاههای تهران به ویژه شمال شهر افزایش یافته است، گفت: بر این اساس جلساتی هم با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش نفتی برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه همواره در ماههای پایانی سال شاهد افزایش تقاضا برای خرید بنزین سوپر در جایگاهها هستیم، تاکید کرد: بر این اساس کاهش عرضه در شهرهای کوچک با توجه به پائین بودن تعداد خودروهای لوکس مشکلی ایجاد نمی‌کند.

کمبود نفتکش نداریم

یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه دلیل کاهش عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها کاهش تولید این فرآورده نفتی در پالایشگاه‌های نفت کشور نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی همچون نفت کوره و گازوئیل در نیروگاه‌ها و صنایع بخش عمده ناوگان نفتکش‌های جاده‌پیما برای سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی کمبود نفتکش‌های جاده‌پیما را عامل کاهش عرضه بنزین سوپر عنوان کرد و افزود: با افزایش دمای هوا و کاهش مصرف گاز خانگی، گازرسانی به نیروگاه‌ها افزایش یافته و تعداد نفتکش بیشتری برای توزیع و انتقال بنزین سوپر آزاد خواهد شد.

عباس فیلسرائی، معاون مدیر درحمل و نقل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر با رد هرگونه کمبود نفتکش‌های جاده پیما برای انتقال فرآورده‌های نفتی همچون بنزین سوپر، گفت: هم اکنون حدود 11 هزار نفتکش جاده پیما برای انتقال فرآورده نفتی در کشور به طور همزمان فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول از توزیع و انتقال روزانه بیش از 200 میلیون لیتر فرآورده‌های مختلف نفتی توسط ناوگان نفتکش‌های جاده پیما خبر داد و خاطرنشان کرد: کمبود نفتکش به هیچ وجه صحت ندارد.

به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌های نفت کشور حدود 55 میلیون لیتر در روز است که با تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی ظرفیت تولید این فرآورده به حدود 65 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

مسئولان وزارت نفت پیش‌بینی می‌کنند با بهره‌برداری از طرح‌های جدید بنزین‌سازی در پالایشگاه‌‍‌های نفت امام خمینی شازند، لاوان، آبادان، اصفهان و تبریز، تا بهار سال آینده تولید بنزین در پتروشیمی‌ها متوقف شود.