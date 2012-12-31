به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر یکشنبه در نشست ستاد زمات استان ایلام با تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت حماسه 9 دی با بیان اینکه در 11 سال گذشته گامهای بلندی در راستای احیای زکات در استان ایلام برداشته شده است، گفت: فرهنگ دینی و اسلامی زکات باید در جامعه به فرهنگ عمومی تبدیل شود .

وی افزود: زکات یکی از مهمترین ضرورت های دین مبین اسلام است که باید بیشتر از گذشته در جامعه گسترش یابد .

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه استان ایلام با وجود محرومیت یکی از مناطق تولید کشاورزی است، اظهار داشت: در مناطق جنوبی و برخی مناطق شمالی زمینهای مستعدی وجود دارد که عمده ترین زکات استان در آن مناطق جمع آوری شده است .

وی با بیان اینکه زکات یکی از واجبات دینی است و در استان ایلام که مردم دین محوری هستند این مهم به خوبی نهادینه شده است، تصریح کرد: با فرهنگ سازی های بیشتر توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و شورای زکات موضوع زکات جایگاه خود را پیدا خواهد کرد .

نماینده ولی فقیه دراستان ایلام با اشاره به رشد 85 درصدی دریافت زکات در استان ایلام، اظهار داشت: زکات در جامعه مورد استقبال مردم قرار گرفته است و آمارهای میزان پرداخت زکات در سال گذشته و سال جاری قابل مقایسه با سال های گذشته نیست .