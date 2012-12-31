به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر یکشنبه در نشست ستاد زمات استان ایلام با تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت حماسه 9 دی با بیان اینکه در 11 سال گذشته گامهای بلندی در راستای احیای زکات در استان ایلام برداشته شده است، گفت: فرهنگ دینی و اسلامی زکات باید در جامعه به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی افزود: زکات یکی از مهمترین ضرورت های دین مبین اسلام است که باید بیشتر از گذشته در جامعه گسترش یابد.
امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه استان ایلام با وجود محرومیت یکی از مناطق تولید کشاورزی است، اظهار داشت: در مناطق جنوبی و برخی مناطق شمالی زمینهای مستعدی وجود دارد که عمده ترین زکات استان در آن مناطق جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه زکات یکی از واجبات دینی است و در استان ایلام که مردم دین محوری هستند این مهم به خوبی نهادینه شده است، تصریح کرد: با فرهنگ سازی های بیشتر توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و شورای زکات موضوع زکات جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.
نماینده ولی فقیه دراستان ایلام با اشاره به رشد 85 درصدی دریافت زکات در استان ایلام، اظهار داشت: زکات در جامعه مورد استقبال مردم قرار گرفته است و آمارهای میزان پرداخت زکات در سال گذشته و سال جاری قابل مقایسه با سال های گذشته نیست.
وی در پایان با بیان اینکه زکات دراستان با روند صعودی مواجه شده است، افزود: مردم این استان بدلیل اعتقادهای مذهبی عمیق، نسبت به ادای این فریضه الهی اهتمام جدی دارند و این روند صعودی و فعال باید ادامه یابد.
