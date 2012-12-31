برق فشار قوی تهدیدی برای جان هواداران/ ورزشگاه قاتل فرزندانمان نشود!

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال ایران هنوز خاطره تلخ فروریختن سقف ورزشگاه متقی ساری در سال 80 و در جریان برگزاری دیدار تیم‌های شموشک - پرسپولیس را فراموش نکرده که چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. چنانچه آن روز هواداران به نکات ایمنی توجه می‌کردند و مسئولان امر هم توجه و درایت بیشتری به خرج می‌دادند، شاید هرگز آن اتفاق تلخ روی نمی‌داد.

چهار سال پس از آن، پنج هوادار فوتبال بر اثر ازدحام جمعیت در پایان بازی تیم‌های ایران - ژاپن در مقدماتی جام جهانی 2006 جان خود را از دست دادند. بی‌تردید آن روز هم اگر خود هواداران به برخی نکات ایمنی توجه می‌کردند و مجددا مسئولان هم در وظایف خود کوتاهی نمی‌کردند، شاید خانواده این هواداران تا آخر عمر به ورزشگاه‌ها به چشم قاتل فرزندانشان نگاه نمی‌کردند.

امروز با ورود تیم گهر به رقابت‎های لیگ برتر فوتبال، این نگرانی وجود دارد که برای هواداران این تیم که عاشقانه به آن عشق می‌ورزند، اتفاق ناگواری روی دهد.

خبرگزاری مهر از دیدار تیم های گهر - سایپا گزارش تصویری تهیه کرده که در این گزارش شاهدیم جمعی از هواداران برای تماشای بازی گهر، از تیر چراغ برق بالا رفته که نگاه کردن به این صحنه هم دل بیننده را می‌لرزاند چه برسد به تجربه کردن آن. بدتر اینکه برخی هواداران برای جلوگیری از سقوط، کابل فشار قوی را در دست گرفته‌اند که این موضوع هم می‌تواند مرگ آفرین باشد.

بهترین راه جلوگیری از بروز خطر، رعایت موارد ایمنی است و اگر قرار باشد برگزاری مسابقات فوتبال جان هواداران را آن هم بدین شکلِ ساده لوحانه به خطر بیندازد، اساسا چرا باید مسابقات فوتبال برگزار شود؟

انتظار می‌رود مسئولان ورزشگاه تختی دورود نسبت به این مساله حساسیت نشان دهند تا مبادا فوتبال ایران حادثه تلخ دیگری را تجربه کند. جستجو برای پیدا کردن مقصر بعد از بروز حادثه، نه کار پسندیده‌ای است و نه تجربه نشان داده که در ایران چنین چیزی کارایی دارد.